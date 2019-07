Neue LED-Lampen – wie hier die Bodenstrahler am Ehrenmal -sorgen für eine gute Ausleuchtung und sparen gleichzeitig Energie ein. Von links nach rechts: Christoph Berning, Rainer Oesting von Innogy, Manfred Buers, Bürgermeister Andreas Kaiser. Foto: Gemeinde Salzbergen

Salzbergen. Energieeffiziente LED-Lampen tauchen die katholische Pfarrkirche St. Cyriakus und die evangelisch-lutherische Markuskirche sowie das Ehrenmal in Salzbergen in neues Licht. Die Kommune hat in verschiedenen Projekten die Straßenbeleuchtung und Gebäudeanstrahlung modernisiert.