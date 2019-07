Salzbergen. Mit der Verabschiedung vom langjährigen Ersten Vorsitzenden Helmut Heitz geht im Hospiz-Team Abendstern in Salzbergen eine Ära zu Ende. Mit seiner Nachfolgerin Maria Winnemöller und Ulla Roling aus Emsbüren, die nun zweite Vorsitzende des in Salzbergen und Emsbüren gleichermaßen engagierten Hospizvereins ist, öffnet sich ein neues Kapitel.

Ehre und Anerkennung wurden dem aus persönlichen Gründen scheidenden Ersten Vorsitzenden Helmut Heitz auf der Mitgliederversammlung der Hospizler im Kulturkeller Salzbergen zuteil, hat er dem Hospiz-Team Abendstern doch über mehr als 14 Jahre ein Gesicht, eine Stimme sowie Herz, Hand und Verstand verliehen. Dies aber ebenso wie Hospizteam-Mitbegründerin Maria Winnemöller, die sich seit der ersten Stunde in dem 2003 gegründeten Hospizverein engagiert und den Verein von Anfang an begleitet und vorangebracht hat.

Über viele Jahre war Maria Winnemöller die hauptamtliche Koordinatorin der ehrenamtlichen und überkonfessionellen Sterbe- und Trauerbegleitungen sowie des Trauercafés. Abgelöst vom heutigen Koordinator Christof Conermann war sie dann als zweite Vorsitzende im Vorstand tätig und wechselt jetzt zur Freude aller Vereinsmitglieder in das Amt der Ersten Vorsitzenden. Ihr zur Seite steht als stellvertretende Vorsitzende ab sofort die Emsbürenerin Ulla Roling und vertritt damit auch Salzbergens Nachbargemeinde, denn im Hospiz-Team Abendstern engagieren sich derzeit gut zwanzig in der Sterbe- und Trauerbegleitung qualifiziert ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiter, nicht wenige auch aus Emsbüren. „Ich sehe den Verein in besten Händen und er wird von neuen, frischen Ideen profitieren“, galt Helmut Heitz´ Dank allen, die sich für das segensreiche und mitmenschliche Wirken des Hospiz-Team Abendstern engagieren.

Der neue wie auch alte Vorstand des Hospiz-Teams Abendstern zog abschließend eine positive Erfahrungsbilanz: „Die Arbeit des Hospiz-Teams wird durch sehr hohe Ideale und den persönlichen Einsatz jedes Einzelnen getragen und sie hat einen festen und sehr lebendigen Platz in den Gemeinden Salzbergen und in Emsbüren, in denen sie weder Sterbende noch Trauernde mit ihrer Last allein lassen möchte.“