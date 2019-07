Salzbergen. Der Schützenverein Hummeldorf hat einen neuen König. Tim Kappenberg setzte sich nach 200 Schuss durch.

Beim diesjährigen Schützenfest des Salzbergener Vereins ssetzte sich Tim Kappenberg gegen seine Konkurrenten durch. Zur Königin erwählte er Laura Altevolmer. Die Kinder hatten am Tag danach die Möglichkeit ihr Regentenpaar zu ermitteln. Dabei erlangten Lia Volmer und Bastian Brand nach einem spannenden Wettstreit die entscheidenden Treffer.





Am darauffolgenden Wochenende fand zum fünften Mal die Outdoorkegelparty in Hummeldorf statt. Hier traten 52 Kegelclubs gegeneinander an. Der Kegelclub Chaos Kegelteam setzte sich nach zwei Durchgängen mit 153 Holz gegen 52 Gruppen durch und konnte den ersten Platz ergattern.