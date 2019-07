Salzbergen. „Bei uns wird täglich gesungen“ verspricht die glänzende Plakette vor der Eingangstür der Kindertagesstätte St. Augustinus in Salzbergen, die der Chorverband Niedersachsen-Bremen (CBNB) jetzt aufgrund des ausgeprägten musikalischen Wirkens mit dem Gütesiegel „Kitamusica“ ausgezeichnet hat.

„Jeder Tag im Kindergarten ist für mich ein schöner Tag. Ich kann basteln, spielen, lesen - all das tun, was ich so mag“, sang der Chor der Wackelzähne bei einer kleinen Auszeichnungsfeier und ergänzte dann: „Ich lern hier ganz viele Lieder, das find ich toll, ich sing so gern!“

Täglich wird gesungen

Den Wackelzahnchor, in dem die Vorschulkinder ihre Stimmen erheben, hat Erzieherin Karin Schnückel ins Leben gerufen. Zuvor hatte sie eigens den Basis-Kurs „Singen im Kita-Alltag“ absolviert und wird sich auch weiterhin in diese Richtung fortbilden. Aber die Wackelzähne sind nicht die einzigen Kinder, die in der Kita jeden Tag Lieder auf den Lippen haben, das tägliche Singen ist in allen Regelgruppen und auch schon bei den Krippenkindern ein geliebtes Ritual.



Auch unbewusst

„Bei uns wird täglich mit viel Begeisterung gesungen und musiziert“, berichtete Kita-Leiterin Angelika Hermes. Selbst im Flur könne man beobachten, wie die Kinder im Rollenspiel oder beim Spiel auf dem Teppich bewusst und manchmal auch unbewusst dabei singen. „Das drückt Lebensfreude und Zufriedenheit aus, das hört sich gut an und das tut auch gut. Unsere Arbeit hat Früchte getragen“, meinte Angelika Hermes und verwies darauf, dass das Hören und Wiedergeben von Liedern zudem die Sprachentwicklung und die Stimmbildung fördere. Zudem schule es Rhythmus und Bewegung ebenso wie die motorische Koordination und Wahrnehmung.

Begeisterung über die Wackelzähne

Das Gütesiegel „Kitamusica“ des Chorverbands Niedersachsen-Bremen überbrachten Wolfgang van Es und Hans-Georg Diekmann vom Kreischorverband Emsland-Grafschaft Bentheim. Auch sie zeigten sich begeistert von der Chordarbietung der stimm- und klangstarken Wackelzähne.

Verband sieht viele Vorteile

„Kitamusica“ sei eine Auszeichnung für tägliches Singen, das Anpassen von Tonarten an die kindlichen Stimmen sowie für eine vielfältige und altersgemäße Liedauswahl. Wolfgang van Es und Georg Diekmann zeigten sich überzeugt, dass Singen und Musizieren eine positive Wirkung auf den Geist und die Seele der Kinder haben. Beides fördere die kindliche Intelligenz, die seelische Ausgeglichenheit, das Selbstbewusstsein und den Gemeinschaftssinn. Zudem seien singende Kinder gesundheitlich und emotional stabiler.

Da in vielen Familien kaum noch gesungen werde, sei das fest etablierte Singen in den Kindertagesstätten umso wichtiger, denn: „Eine frühe musikalische Förderung legt einen soliden Grundstein für die Ausprägung von Neugier, Phantasie, Lern- und Leistungsbereitschaft.“