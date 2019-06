Das erwartet die Kinder in Salzbergen mit dem Ferienpass CC-Editor öffnen

Auch ein Besuch des Feuerwehrmuseums Salzbergen gehört zu den Angeboten des Ferienpasses. Foto: Mike Röser Seit 1993 befindet sich das Feuerwehrmuseum Salzbergen in einer alten, abgängigen Textilfabik am Overhuesweg 18. Nun soll mithilfe der Gemeinde ein Neubau her. Im Bild: Viel zu entdecken gibt es auch im Obergeschoss des Museums. Foto: Mike Röser

Salzbergen. Sechs Wochen Sommerferien locken mit viel freier Zeit, die gut genutzt werden will. Hier bietet sich auch in diesem Jahr das Angebot des Salzbergener Ferienprogramms an.