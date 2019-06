Salzbergen . Wer seit 100 Jahren Bewegung ins Leben bringt, der kann ein Buch darüber schreiben: So wie der SV Alemannia Salzbergen.

Pünktlich zum Jubiläumsfestwochenende bietet der Verein 1000 druckfrische Exemplare einer hochwertig gebundenen, über 260 Seiten starken, reich bebilderten und spannend zu lesenden Chronik zum Kauf an. 100 Jahre Gemeinschaft und Teamgeist, viele sportliche Erfolge, auch die eine oder andere Niederlage sowie den Tatendrang, nie auf der Stelle stehen zu bleiben – all das und noch viel mehr haben die Akteure der SVA-eigenen Archivgruppe mit Karl-Heinz Winnemöller, Günter Schäfer, Andreas Niemeier und Alfred Brinker in den Blick genommen.

Sie haben damit viele unvergessliche Augenblicke in der Geschichte des Salzbergener Breitensportvereins sicht- und lesbar gemacht. 1919 als reiner Fußballverein gegründet, entwickelte sich der SV Alemannia Salzbergen seit 1957 zu einem lebendigen Breitensportverein, der insbesondere viel Wert darauf legt, dass Sport in der Gemeinschaft für seine rund 2250 Mitglieder kein teurer Luxus ist.

Archivgruppe wurde 2009 gegründet

Die Archivgruppe des SVA wurde 2009 auf Initiative des damaligen Vorsitzenden Theo Elfert gegründet. Bis zu ihrem Ausscheiden gehörten ihr auch Horst Nitsche und Heinz Schulte an. Bereits 2011 nahmen die Chronisten ihre akribische Arbeit zur Aufarbeitung der 100-jährigen Vereinsgeschichte auf. Das beeindruckende Ergebnis aus dem Hause Gravel Druck- und Mediendienstleistungen ist - übersichtlich in die einzelnen Jahrzehnte gestaffelt - ab sofort zum Preis von 20 Euro erhältlich. Auch auf dem Sportlerball an diesem Freitag mit Abendkasse, auf dem Kommersabend am Samstag für geladene Gäste oder auf dem bunten sonntäglichen Familien- und Erlebnistag für alle. Dessen Höhepunkt ist das Spiel der Salzbergener Alemannen gegen die Traditionsmannschaft des Hamburger SV. Zu erwerben ist die Chronik zudem in der Geschäftsstelle des SVA, in den örtlichen Banken, der VGH-Versicherung und in Plums Laden.

SVA-Vorsitzender Christian Kunk und Bürgermeister Andreas Kaiser stöberten bei der Übergabe der druckfrischen Chronik in dem Dank der Bürgerstiftung Salzbergen nun schallgeschützten Mehrzweckraum des SVA sofort begeistert in den Seiten des Buches und sprachen der Archivgruppe unter Federführung von Karl-Heinz Winnemöller ihre Anerkennung aus: „Dazu gehören eine immense Fleißarbeit und ein langer Atem. Das ist aller Ehren wert!“