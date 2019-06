Salzbergen . „Serdecznie witamy! – Herzlich willkommen!“: so hat es in Salzbergen anlässlich der Stippvisite einer Delegation aus der polnischen Partnergemeinde Krzanowice geheißen.

Begrüßt wurde die Delegation, angeführt vom dortigen Bürgermeister Andrzej Strezedulla, von Bürgermeister Andreas Kaiser und dem Ratsvorsitzenden Franz-Josef Evers. An dem Empfang nahmen auch die Vertreter des Rates der Gemeinde sowie Mitglieder des Gemeindepartnerschaftsvereins „GEPAV“ teil.

In seiner Begrüßung freute sich Kaiser einer Mitteilung zufolge, dass sich seit dem Jahr 2006 die Partnerschaft zwischen den beiden Gemeinden sehr gut entwickelt habe. Ob Bürgerfahrt, Schüler-und Jugendaustausch, Kontakte zwischen den Feuerwehren und Vereinen oder auch die Delegationsbesuche der Gemeinderäte: „Diese Partnerschaft ist sehr breit aufgestellt und deshalb haben wir auch vor Jahren den Verein GEPAV gegründet, um diese Freundschaft dauerhaft zu stützen“, erklärte Kaiser.

Diesen Ausführungen stimmte Bürgermeister Andrzej Strezedulla ausdrücklich zu. Der Verwaltungschef bedankte sich im Namen aller Delegationsmitglieder für den freundlichen Empfang in Salzbergen.

Jugendaustausch diskutiert

Aber auch inhaltlich wurde bei dem Partnerschaftstreffen einiges erarbeitet. Eine Diskussion zum stattgefundenen Jugendaustausch und kommunalpolitische Themen nahmen ebenso breiten Raum ein wie das Thema Infrastruktur in den beiden Gemeinden.

Die polnischen Gäste trafen gute Freunde wieder, lernten Land und Leute kennen und fanden über vier Tage hinweg viel Zeit zur Pflege der Gemeinschaft. Das war auch ganz im Sinne vom Salzbergener Partnerschaftsverein, dessen Vereinszweck es ist, das Zusammengehörigkeitsgefühl im Zeichen des europäischen Geistes durch zwischenmenschliche Begegnungen und die Pflege von persönlichen Freundschaften zu stärken und so das Gedeihen eines geeinten Europas in Frieden und Freiheit mitzugestalten.

In Salzbergen wartete ein interessantes Programm auf die polnischen Gäste. Gut untergebracht waren sie im Kolping-Bildungshaus. Auch So besuchte man die Städte Oldenzaal, Nordhorn und Bad Bentheim, die Region um Salzbergen wurde per Pedes erkundet, man genoss das lebhafte Treiben auf dem Salz- und Ölmarkt und die Gäste präsentierten sich bei diesem Event zusammen mit der Gemeinde Salzbergen an einem Infostand.

Für nächstes Jahr wurde zum Abschluss eine Einladung zum Erntedankfest in der Partnergemeinde ausgesprochen.