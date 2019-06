Salzbergen. Eine Marke unter den Märkten in der Region ist der Salz- und Ölmarkt in Salzbergen, der mit seinen vielen Attraktionen Anziehungspunkt für Besucher aus Nah und Fern ist. Am 15. und 16. Juni verwandeln sich die Straßen im Ortskern ab 11 Uhr wieder zur Vergnügungs- und Schlemmermeile mit buntem Marktreiben, Kleinkunstunterhaltung und Live-Musik.

Die IG Handel & Gewerbe und die Gemeinde Salzbergen haben in Kooperation mit A&O-Veranstaltungsservice sowie der Unterstützung von Sponsoren wieder ein attraktives Programm zusammengestellt. Der Sonntag, 16. Juni, ist zudem zwischen 13 und 18 Uhr verkaufsoffen.

Doch bereits am Samstag locken ab 9 Uhr auf dem Flohmarkt unzählige Stände die Schnäppchenjäger an. Altes, Kurioses und besondere Schätzchen findet man an beiden Tagen ab jeweils 11 Uhr auf dem Antik- und Trödelmarkt. Zahlreiche Schlemmerbuden und gemütliche Straßencafés laden zum Verweilen und Genießen ein. Örtliche Firmen, Vereine und Verbände stellen sich ebenso vor wie Salzbergens polnische Partnergemeinde Krzanowice.

An der Bühne wird Jongleur „Schnecke“ an beiden Tagen mit seiner Kleinkunstshow Jung und Alt in den Bann ziehen. Während des Flanierens auf der Straße erleben die Besucher ebenfalls an beiden Tagen einen „Walk Act“ mit gigantischen Stelzenläufern und ihrer Kunst des Ballonknotens.

Partyalarm an der Bühne wird schließlich am Samstagabend ausgelöst, wenn um 20 Uhr der kultige „Rock an der Lok“ startet: Zunächst mit der Sängerin Kimberly, Songs aus ihrem Debütalbum „Echt“ sowie vielen bekannten Schlager- und Pop-Hits, dann mit den Lokalmatadoren von der Emswater Revival Band.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit Entdeckungstouren über den Holland-Markt und die erstmals in Salzbergen ausgerufene „Regionale Meile“ mit verschiedenen Köstlichkeiten und Dekorationen aus der Heimat. Mit von der Partie sind beispielsweise die Grafschafter Brauschule mit geführten Bier-Verkostungen durch den ersten Biersommelier Norddeutschlands Thomas Vogel, die Imkerfreunde Salzbergen, das Kulturlandhaus Schale oder der Verein zur Förderung der Saline.

Auf Initiative des Salzbergener Kinderkulturkreises Kiku wird die preisgekrönte Pia-Nino-Band ab 15.30 Uhr die Jungen und Junggebliebenen mit moderner, fröhlicher Musik und frechen Texten begeistern, bevor der Gewinner des ersten Radio-Song-Contest EL-NOH, Jonas Egbers aus Meppen, mit starker Stimme Entertainment bietet.

Spannung und gute Laune verbreitet den ganzen Sonntag über das Familienbingo mit Ricky Rickermann und auch eine Dixieland-Band erobert die Straßen Salzbergens.

Mehr Infos zum Salz- und Ölmarkt unter www.salzundölmarkt.de.