Zum Wechsel von Silies: Freude und gemischte Gefühle

Salzbergen. Der Wechsel von Markus Silies nach Nordhorn wird Freude in Nordhorn und zunächst einmal gemischte Gefühle in Salzbergen auslösen.

Die Mitglieder der katholischen Stadtpfarrei St. Augustinus können sich auf einen künftigen pastoralen Koordinator freuen, der nicht nur ein überzeugter Christ, sondern auch ein andere überzeugender Mensch und Netzwerker ist. Eigenschaften, die dem Sozialpädagogen bei seiner neuen Aufgabe in der Pfarrei und ihren 15000 Mitgliedern sicher nützlich sein werden.

Dabei kann der Emsbürener auch seine Erfahrungen als Kolpinger in die neue Arbeit einbringen: Arbeitnehmerrechte, Solidarität mit sozial Schwächeren und die Stärkung der Familien sind Themen, die in einer Kirchengemeinde ebenfalls auf der Tagesordnung stehen.

Im Kolpingbildungshaus in Salzbergen werden wohl zunächst die gemischten Gefühle überwiegen. Silies hat hervorragende Arbeit dort geleistet, viel aufgebaut - auch im wörtlichen Sinne, wie das schmucke Tagungshaus am See zeigt. Dabei war und ist der 46-Jährige aber kein Alleinunterhalter. Er hatte immer auch ein starkes Team um sich. Gerade deshalb müssen die gemischten Gefühle dort nicht lange andauern. Ein personeller Wechsel birgt auch die Chance für neue Führungskräfte und Ideen.