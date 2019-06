Salzbergen. Wertvolle Messausstattung war im November 2018 aus der Pfarrkirche Unbeflecktes Herz Mariens im Salzbergener Ortsteil Holsten gestohlen worden. Die Schützengesellschaft Holsten-Bexten hat „ihrer“ Kirche jetzt anlässlich ihres traditionellen Schützenfestes neues Messgeschirr gestiftet.

„Ein solidarisches Zeichen des Miteinanders, der Verbundenheit und der Gemeinschaft“, würdigte Pfarrer Michael Langkamp während des feierlichen Gottesdienstes zum Auftakt des Königschießens die Stiftung von Kelch und Hostienschale.

Vor der ersten damit vollzogenen Wandlung segnete der Pastor die liturgischen Gefäße, in die der Name ihres Stifters eingraviert ist. Pfarrer Langkamp erinnerte an den 17. November 2018, als die Pfarrkirche Unbeflecktes Herz Mariens komplett ausgeplündert worden war. Die Täter hatten mehrere Türen und Fenster der Kirche gewaltsam aufgebrochen und auch den Tresor in der Sakristei aufgehebelt. Zahlreiche Messkelche, Kommunionschalen und vergoldete Patenen waren entwendet worden und gingen der Kirche wohl unwiederbringlich verloren.



Als „korrupte und feige Misere“ verurteilte Thomas Darpel, Vorsitzender der Schützengesellschaft, den frevlerischen nächtlichen Diebstahl. Die Schützengesellschaft als mitgliederstärkste Vereinigung Holsten-Bextens sei der örtlichen Dorfkirche eng verbunden, daher sei die Entscheidung zu einer Stiftung des Messgeschirrs schnell gefallen. Denn die in Holsten-Bexten allseits geschätzten drei „K's“ Kirche, Kneipe und Kaufmannsladen liegen nicht nur den Schützen, sondern der ganzen Dorfgemeinschaft am Herzen.