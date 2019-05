Salzbergen. Im Kolpingbildungshaus Salzbergen ist das Bündnis "Mehr Frauen in die Politik" vorgestellt worden.

Ob im Bund, in den Ländern oder in den Kommunen: Frauen sind in der Politik auch noch hundert Jahre, nachdem sie das aktive und passive Wahlrecht in Deutschland erstritten haben, deutlich unterrepräsentiert. Um diesen Missstand stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und zu beheben, haben 16 starke Partner aus Landkreisen und Kommunen, Verbänden und Bildungshäusern das Bündnis „Mehr Frauen in die Politik“ in der Region Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim ins Leben gerufen. Vorgestellt wurde das Bündnis, seine Forderungen und seine Angebote jetzt im Kolpingbildungshaus Salzbergen.

Die Mitglieder im Bündnis "Mehr Frauen in die Politik" Die Mitglieder im Bündnis „Mehr Frauen in die Politik“ heißen: Katholische Frauengemeinschaft und Katholischer Deutscher Frauenbund sowie Kolpingjugend und Kolpingwerk im Diözesanverband Osnabrück, die Katholische Landjugendbewegung im Bistum Osnabrück, der Niedersächsische Landfrauenverband Weser-Ems und die Niedersächsische Landjugend, der Sozialverband Deutschland Kreisverband Emsland, die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Emsland sowie der Stadt und des Landkreis Osnabrück, die Gleichstellungsbeauftragten der evangelisch-lutherischen Kirchenkreise Emsland-Bentheim, Melle Georgsmarienhütte und Osnabrück sowie die Bildungshäuser „Katholische Landvolk-Hochschule Oesede“ und das Kolpingbildungshaus Salzbergen.





Im Landkreis Emsland beträgt der Anteil der Frauen im Kreistag 19,4 Prozent, im Landkreis Osnabrück 27,5 Prozent. In den Stadt-, Samtgemeinde-, Gemeinde und Ortsräten sind im Emsland 19,7 Prozent und in Osnabrück 24,9 Prozent Frauen politisch aktiv. In fünf Räten im Emsland wird Politik sogar ganz ohne Frauen gemacht. Die Macher des Bündnisses „Mehr Frauen in die Politik“ wollen das ändern, bündeln ihr Engagement und nutzen ihre Netzwerke, um mit gemeinsamen Aktionen noch deutlicher zu machen, dass mehr Beteiligung von Frauen in der Politik kein Randthema ist, sondern viele Vereine, Verbände und Organisationen bewegt.

"Der weibliche Blick auf die Dinge sollte auf keinen Fall fehlen"

Sie sind überzeugt: „Politisches Engagement bietet die Möglichkeit, den Prozess der Gleichberechtigung mitzugestalten. Gerade in der Kommunalpolitik werden Dinge auf den Weg gebracht, die das Leben vor der eigenen Haustür prägen – der weibliche Blick auf die Dinge sollte auf keinen Fall fehlen.“ Denn durch die Kontakte zu den verschiedensten Lebensbereichen wie Familie, Beruf, Vereine, Privatleben und Ehrenamt seien Frauen ein großes und wertvolles Potential für die Politik.

Politische Gremien sollen paritätisch besetzt sein

Das Bündnis „Mehr Frauen in die Politik“ will mit eigenen Aktionen Frauen motivieren, Verantwortung zu übernehmen, sich stärker am politischen Gestalten in ihrer Kommune zu beteiligen, ihr Recht auf Teilhabe in den kommunalen Entscheidungsgremien zu fordern und sich über Parteigrenzen hinweg gemeinsam für Ziele stark zumachen. Gefordert wird, dass die Parteien Frauen aktiv zum gemeinsamen Handeln in der Politik ansprechen, den Einstieg von Frauen ins politische Leben gezielt fördern und dass politische Gremien paritätisch besetzt sind. Erste gemeinsame Motivationsangebote sind u. a. das vom Niedersächsischen Sozialministerium ausgerufene und im August startende Mentoring-Programm „Frauen.Macht.Demokratie.“ sowie verschiedene Schnupperabende und motivierende Tage für politikinteressierte Frauen in den Regionen und Bildungshäusern, denn: Politik braucht Frauen.