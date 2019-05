Gemeinde investiert 350.000 Euro in Salzbergener Schulen CC-Editor öffnen

In die EDV-Ausstattungen der Schulen in Trägerschaft der Gemeinde Salzbergen sollen 86.500 Euro fließen, im Bild (von links) Techniker Rainer Wessels-Tappe, Fachbereichsleiter Klaus Hemme und Bürgermeister Andreas Kaiser. Foto: Gemeinde Salzbergen

Salzbergen. Investitionen in Höhe von annähernd 350.000 Euro in die Schulen hat die Gemeinde Salzbergen für die Sommerferien angekündigt. Ein Augenmerk liege dabei auf die Verbesserung der EDV-Infrastruktur, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung.