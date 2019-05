Salzbergen. Seit zehn Jahren lassen sie kein Gras über die Sache wachsen: „De Steider Rasenrenner“ aus Salzbergen ist ein gemeinnütziger Verein, der sich vor allem für kranke und sozial benachteiligte Kinder einsetzt. Dabei verbinden die derzeit rund 160 Mitglieder den guten Zweck mit „Spaß an der Freude“ und ihren Rennevents im Motodrom in Steide.

Zum zehnjährigen Bestehen wird das gesellige Zusammentreffen zwischen Menschen und Mähmaschinen vom 13. bis 15. September groß gefeiert, die dafür Planungen laufen. Erstmalig wird es einen Kommersabend und ein Hökerennen für alle Vereine und Ortsteile geben, das bunte Programm mit Verlosung und After-Show-Party wird unter anderem mitgestaltet durch das Feuerwehrmuseum sowie die Oldtimerclubs Salzbergen und Wettringen, den Quadkindern Rheine und gigantischen Mitfahrtrucks.



„Aus einer Bierlaune heraus entstehen manchmal die besten Ideen“, erinnert sich Vereinsvorsitzender Konrad Leifeling an einen feuchtfröhlichen Abend, auf dem der gedankliche Grundstock zu einem Rasenmäher-Rennen gelegt wurde. 2009 wurde am Tronweg erstmals Gas für den guten Zweck gegeben und seitdem erleben Motorsportbegeisterte dort alljährlich ein alternativ-abgefahrenes Renngefühl.

Seit 2012 gehören neben offenen Klassenrennen auch Rasenrennen für Menschen mit und ohne Behinderungen zum Programm. Und weil „De Steider Rasenrenner“ was vom Feiern verstehen, wissen sie auch, dass ein Fest erst dann richtig schön ist, wenn wirklich alle mitfeiern können. Darum haben sie 2014 in Eigenleistung eine mobile behindertengerechte Toilette gebaut, die gegen Aufwandsentschädigung auch gemietet werden kann.



Die Rennveranstaltungen punkten immer mit neuen Mottos und überraschenden Höhepunkten: Mit dem Olympia-Gefühl „Dabeisein ist alles“ ging es beispielsweise schon „In acht Minuten um die Welt“ und der Special-Guest Lola Ferrari durfte es auch schon erleben: „Nur Fliegen ist schöner“ und „Das ist Steide, da ist immer was los!“

Spenden in Höhe von 75.000 Euro

Die Rasenrenner helfen mit den Erlösen aus ihren Aktionen – bisher sind rund 75.000 Euro Spendengelder zusammengekommen – Initiativen wie der Hospiz- und Kinderhospizarbeit, der integrativen Tabaluga-Gruppe, örtlichen Kitas, Schulen oder dem Altenheim. Für die Familie zweier an Muskeldystrophie erkrankter Jungs haben sie, auch dank großer Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung, sogar den Wunsch nach einem behindertengerecht ausgebauten Fahrzeug erfüllt.

Aktuell unterstützt der Verein in Lohne ein ähnliches Projekt zugunsten der 19-jährigen, an einer unheilbaren Hormonstörung leidenden Theresa, damit auch ihr Leben weiter in Bewegung bleibt. Aus persönlichen Gründen jedes Jahr mitbedacht wird der Förderverein der Kinderdialyse Münster, dessen Mitakteur Helmut Foppe angesichts einer Spendenübergabe 2010 gerührt sagte: „Dass sich Menschen zusammenfinden und eine solche Aktion wie das Rasenmäher-Rennen mit so viel Liebe und Engagement auf die Beine stellen, erleben wir selten.“