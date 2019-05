Salzbergen. Die Bürger von Salzbergen sind dazu aufgerufen, am Sonntag, 26. Mai 2019, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Hier gibt es Infos zum Wahltermin und den Kandidaten.

Wer wird gewählt?

Gewählt wird der Bürgermeister für die Dauer von sieben Jahren.

Wann findet die Wahl statt?

Die Wahl findet am Sonntag, 26. Mai 2019, statt. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, wird sie am Sonntag, 16. Juni 2019, stattfinden. Die Wahl findet jeweils in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

Wer ist der amtierende Bürgermeister in Salzbergen?

Der amtierende Bürgermeister der Gemeinde Salzbergen ist Andreas Kaiser (CDU). Er ist seit 2005 im Amt und wurde 2011 wiedergewählt.

Wer kandidiert bei der Bürgermeisterwahl 2019 in Salzbergen?

Die Kandidaten:

Bürgermeister Andreas Kaiser (CDU); hier geht es zum Porträt von Andreas Kaiser.

Franz Reckers (unabhängiger Bewerber, unterstützt von SPD); hier geht es zum Porträt von Franz Reckers.



Wie können Briefwahlunterlagen beantragt werden?

Die Briefwahlunterlagen können bei der Gemeinde Salzbergen (Franz-Schratz-Straße 12, 4899 Salzbergen) schriftlich, zum Beispiel durch Ausfüllen der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte, auf der ein Antragsformular vorgedruckt ist, oder persönlich beantragt werden. Die Antrag auf Briefwahlunterlagen kann auch ohne Verwendung des amtlichen Vordrucks schriftlich gestellt werden. Zu diesem Zweck muss der Vorname, Nachname, die Anschrift und das Geburtsdatum angegeben werden.

Anzeige Anzeige

Wie funktioniert die Briefwahl?

Die wählende Person kennzeichnet persönlich und unbeobachtet den Stimmzettel, legt diesen in den Stimmzettelumschlag und verschließt diesen. Anschließend muss dieser gemeinsam mit dem unterschriebenen Wahlschein im Wahlbriefumschlag verschlossen werden. Dieser Wahlbrief muss so rechtzeitig per Post an die darauf angegebenen Adresse gesendet werden, dass dieser spätestens am Wahltag, 26. Mai 2019, bis 18 Uhr eingeht.

Wo befinden sich die Wahllokale?

In welchem Wahllokal jemand wählen muss, ist auf der persönlichen Wahlbenachrichtigungskarte angegeben. Insgesamt gibt es in Salzbergen für die Bürgermeisterwahl 2019 sieben Wahllokale:

Altes Gasthaus Schütte, Bahnhofstraße 3, 48499 Salzbergen

Oberschule Salzbergen, Steider Straße 25, 48499 Salzbergen

Gemeindezentrum, Kirchplatz 8 a, 48499 Salzbergen

Dorfgemeinschaftshaus Hummeldorf, Rheiner Straße 17, 48499 Salzbergen

Dorfgemeinschaftshaus Steide, Steider Straße 100, 48499 Salzbergen

Grundschule Feldkamp, Am Feldkamp 7, 48499 Salzbergen

Europawahl und Wahl des emsländischen Landrats 2019

Neben der Bürgermeisterwahl in Salzbergen finden am Sonntag, 26. Mai 2019, zeitgleich die Europawahl 2019 und die Wahl des emsländischen Landrats 2019 statt. Bei der Europawahl 2019 wählen laut Angaben des EU-Parlaments 373 Millionen Wahlberechtigte EU-Bürger die Abgeordneten des neunten Europäischen Parlaments.