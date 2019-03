Achtjähriger Junge nach Unfall in Salzbergen in Lebensgefahr CC-Editor öffnen

Foto: NWM

Salzbergen. Lebensgefährliche Verletzungen hat am Donnerstag ein achtjähriger Junge bei einem Unfall erlitten, der sich um 13.10 Uhr an der Ecke Emsstraße/Mehringer Straße in Salzbergen ereignete.