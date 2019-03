Salzbergen. Auf dem Kolping-Mandatsträgertreffen in Salzbergen hat die Niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Barbara Otte-Kinast, vor mehr als 100 Gästen dazu aufgerufen, umweltgerecht die künftige Ernährung zu sichern.

Der Titel ihres Vortrags lautete: Politik für Landwirtschaft und ländlichen Raum – nachhaltig und verantwortungsvoll“. Während der vorangegangenen Zusammenkunft im kleineren Kreis informierte sie Bürgermeister Andreas Kaiser über die Gemeinde. Anschließend trug sie sich ins Gästebuch ein. Im Kolping-Bildungshaus hatte Bürgermeister Andreas Kaiser ein Zehn-Punkte-Programm mit den gegenwärtigen und zukünftigen Projekten präsentiert. Sichtlich beeindruckt gab sich die Ministerin über die Kinder-, Jugend-, Familien-, Schul- und Seniorenarbeit in der 8116 Einwohner zählenden Gemeinde mit einer sehr hohen Erwerbstätigkeit und Arbeitslosenquote unter 2,5 Prozent.

An der Entwicklung in Salzbergen sehr interessiert

Sehr interessiert zeigte sie sich unter anderem an der Gewerbe- und Industrieentwicklung sowie an den landwirtschaftlichen Räumen, den aktuellen Bauprojekten wie die Ortskernsanierung inclusive Bahnhofsumfeld. Das lebendige Vereinsleben sowie den sich weiter entwickelnden Tourismus mit 56000 Übernachtungen bewertete sie äußerst positiv.

Im Tagungsgebäude „Haus am See“ eröffnete Diözesanvorsitzender Norbert Frische das zwölfte Mandatsträgertreffen. Unter ihnen waren zahlreiche ehemalige und gegenwärtige Mandatsträger aus den Gemeinden, dem Kreis Emsland, Land Niedersachsen, dem Bund sowie aus sozialpolitischen und gesellschaftlichen Institutionen. Im vom Kolpingwerk-Diözesanverband Osnabrück erstellten Positionspapier „Zur Zukunft der Rente in Deutschland“ ging Frische näher auf die Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung und des Generationenvertrages ein. „Die Rente muss für alle Generationen gerecht und zuverlässig sein. Dazu gehören die Anerkennung der Lebensleistung, die Sicherung des Generationenvertrages und somit der wirksame Schutz vor Altersarmut. Nur mit Kindern ist die Rente zukunftssicher“, betonte er.



Domkapitular Molitor nimmt beim Thema Umwelt alle in die Pflicht

In seinem geistlichen Wort spannte Diözesanpräses Reinhard Molitor den Bogen von den Freitagsdemonstrationen als ernst zu nehmendes Fanal zu den Verantwortlichen und Entscheidungsträgern in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. „Vor allem im Bereich der Landwirtschaft und Umwelt bedarf es eines Aufbruchs.“ Der Domkapitular erinnerte mit dem „Laudato si“ an die Sorgen um das gemeinsame Haus und appellierte, es zu schützen und ländliche Räume nachhaltig zu gestalten. „Die Verantwortung liegt nicht nur bei den Landwirten, sondern bei allen, vor allem den Verbrauchern."

Otte-Kinast: Landwirtschaft muss in der Mitte der Gesellschaft ankommen

In welchem Spannungsfeld mit einhergehenden Interessenkonflikten sich die niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz bewegt, verdeutlichte Barbara Otte-Kinast. „Ich muss bei allen zu beackernden Themen einen Riesenspagat erreichen, denn ich bin Ministerin für alle Menschen in Niedersachsen“, verdeutlichte sie an mehreren Beispielen. Bei vielen stehe der Verbraucherschutz an erster Stelle. Es gelte, umweltgerecht die zukünftige Ernährung zu sichern, „doch die Landwirtschaft muss wieder in der Mitte der Gesellschaft ankommen“, betonte sie. Notwendig seien offene und wertschätzende Dialoge, um die ländlichen Räume zu stärken. „Ohne Bauern stirbt das Dorf“, denn sie seien die tragenden Säulen in den Orten.

Das starke Emsland als „brummende Region“ in Niedersachsen, dem Agrarland Nummer eins, sorge mit für verantwortungsvolle, qualitativ hochwertige Landwirtschaft und bilde als Ernährungswirtschaft das Rückgrat unserer ländlichen Räume. In den Mittelpunkt stellte die Ministerin die Herausforderungen des verantwortungsvollen Tierwohls sowie das Umweltbewusstsein. Nachhaltigkeit stehe für sie nicht nur unter ökologischen, sondern auch unter sozialen und wirtschaftlichen Aspekten.



Anzeige Anzeige

"Moderne Ackerbaustrategie notwendig"

Bei zurückgehenden Flächen müssten zukünftig immer mehr Menschen ernährt werden. Diese große Herausforderung sehe sie jedoch auch als „Chance für uns in den ländlichen Räumen“, und wolle den Fokus auf eine moderne Ackerbaustrategie lenken. Um die Abwanderung der jungen Menschen aufzuhalten und die Attraktivität der ländlichen Räume zu erhöhen, gelte es, die gleichwertigen Lebensbedingen weiter voranzubringen. „Hier ist sehr viel passiert. Diese Region und Salzbergen sind sehr gut unterwegs“, lobte die Ministerin.

Kolpingwerk für Änderung der Ladenöffnungszeiten

Im anschließenden „Kolpingtalk“ mit Markus Kleinkauertz appellierte sie an alle, sich nachhaltig und verantwortungsvoll zu verhalten. Kolping-Landessekretär Markus Silies forderte abschließend für das Kolpingwerk Niedersachsen eine Korrektur beim Entwurf der Änderungen des Niedersächsischen Gesetzes über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten.