In der Nacht zum Freitag ist es auf dem Autohof Holsterfeld in der Gemeinde Salzbergen zu Diebstählen an zwei Sattelaufliegern gekommen. Laut Polizei stahlen unbekannte Täter von den Anhängern jeweils zwei Auffahrrampen aus Aluminium und für dessen Sicherung genutzte Spanngurte. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zu einer weiteren Tat kam es in gleicher Nacht auf einem Parkplatz an der Paxtonstraße in Emsbüren. Auch hier stahlen die Täter zwei Auffahrrampen. Vermutlich dürften die Taten miteinander in Verbindung stehen. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.