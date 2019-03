Bürgermeister Andreas Kaiser und Stefanie Offermann stellten den Ausbildungsflyer 2020 vor. Foto: Gemeinde Salzbergen

Salzbergen . Ab sofort ist der Ausbildungsflyer 2020 der Gemeinde Salzbergen unter dem Slogan "Mein Salzbergen bildet aus" vkostenlos im Rathaus sowie in Plum‘ s Laden (Emsstraße 1) erhältlich. Außerdem wird dieser in der Oberschule Salzbergen sowie am Gymnasium Dionysianum in Rheine verteilt.