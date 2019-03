Salzbergen. Mitarbeiter aus den Heimaufsichten der Kommunalverwaltungen in Niedersachsen sind zu einem fachlichen Weiterbildungsseminar im Kolping-Bildungshaus Salzbergen zusammengekommen.

Die Kolpingakademie des Kolpingbildungswerkes organisierte die Fachtagung mit hochkarätigen Dozenten vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, zwei Fachreferenten mit langjähriger Erfahrungen in der Praxis des Heimrechts und Pflegemanagement sowie Referenten vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen.



Aspekte des Qualitätsmanagements beleuchtet

Wesentliche Inhalte waren laut Pressemitteilung der Kolpingakademie neben dem fachlichen Austausch die Aspekte des Qualitätsmanagements, der Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation und der Umgang mit Mängeln in teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen. Einen direkten Praxisbezug erhielt die Fortbildung durch die Besichtigung einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft und Tagespflegeeinrichtung in dem Projekt „Leben im Lönspark“, das von den Familien Arens und Terfehr in Dörpen betrieben wird.

Diskussion über Motivation im Ehrenamt

Kürzlich hatten die Verantwortlichen des Kolpingwerkes aus dem Emsland, der Grafschaft Bentheim und Ostfriesland im Kolping-Bildungshaus-Salzbergen über das ehrenamtliche Engagement diskutiert. Der Kommunikationstrainer Johannes Norpoth aus Gelsenkirchen referierte laut Pressemitteilung zum Thema „Motivation im Ehrenamt – Wie halte ich meine engagierten Leute bei Laune“. Dabei führte er aus, dass es weniger auf die materiellen Dinge bei der Motivation ankomme, wichtiger sei die Grundhaltung für eine ehrenamtliche Tätigkeit. "Besonders in ländlichen Regionen gelingt es häufig gut, dass die Menschen sich für ihren Ort einsetzen und damit das Dorfleben aktiv gestalten", meinte er. Das Emsland sei im Bereich des ehrenamtlichen Engagements besonders gut aufgestellt.