Salzbergen. Die "rüstige Dame" wird fit gemacht für die Saison: Das Feuerwehrmuseum Salzbergen bietet am Sonntag, 17. März, von 14 bis 16 Uhr erstmals einen öffentlichen Probelauf für seine historische Dampfspritze von 1901.

Mehrmals im Jahr präsentieren die Aktiven des Feuerwehrmuseumsvereins Salzbergen ihre historische Dampfspritze in Aktion. Die „rüstige alte Dame“ ist im In- und Ausland begehrt, da es zurzeit nur rund fünf betriebsbereite Dampfspritzen in Deutschland gibt, eine davon eben in Salzbergen. Für Anfang April steht der erste Termin für eine Vorführung im Kalender (Freren) im Laufe des Jahres folgen vier weitere, unter anderem in Bochum und in Weltersburg im Westerwald.





Die immer noch intakte Technik von 1901 benötigt regelmäßige Wartung und Pflege und für die Bedienung ist es nicht mit einem einfachen Einschalten getan: Wasser auffüllen, Feuer machen, sorgfältig vorheizen, Speisewasser erwärmen, Schraubverbindungen nachziehen und ständig Druck und Kesselwasserstand im Auge behalten, sind nur einige der erforderlichen Tätigkeiten. Damit beim ersten Auftritt der fauchenden Schönheit alles glatt geht, hat der Vereinsvorsitzende Thomas Kolmes einen Probelauf angesetzt: „In diesem Jahr findet der Probelauf erstmals öffentlich statt, damit auch Interessierte in und um Salzbergen die Dampfspritze einmal in Aktion erleben können.“

„Kesselwärter für historische Landdampfkessel“

Der Termin soll nach Aussage von Kolmes dazu dienen, Maschine und Personal fit für den Saisonstart zu machen. Für Technikfans ist das eine gute Gelegenheit, tiefere Einblicke in die Funktionsweise einer Dampfspritze zu erhalten. Vier Mitglieder des Vereins haben nach erfolgreich besuchten Lehrgängen und Prüfung durch den TÜV eine offizielle Anerkennung als „Kesselwärter für historische Landdampfkessel“. Sie stehen für alle Fachfragen gerne zur Verfügung. Der Pressesprecher des Vereins Marcus Droste erläutert gern die Abläufe beim Probelauf.



Die Vorführung ist kostenlos, für die Besichtigung des Museums wird der normale Eintrittspreis erhoben.