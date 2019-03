Salzbergen. Farbe ist Leben, denn eine Welt ohne Farben erscheint wie tot. Umso lebendiger wirken die bunt schillernden Landschafts-Bilder der Künstlerin Pia Rote, die unter dem Titel „Farbenwelt“ im Rahmen der Ausstellungsreihe „Kunst im Rathaus“ in Salzbergen noch bis Ende April zu erleben sind.

„Passend zum Frühling kehren mit den Bildern von Pia Rote die Farben und die Natur ins Rathaus zurück“, eröffnete Bürgermeister Andreas Kaiser im Beisein vieler Gäste die Ausstellung, der das bulgarische Musik-Duo Ivanka Hartmann und Emil Anguschev einen guten Ton verlieh. Ist es zwar die erste „Kunst im Rathaus“-Ausstellung 2019, so ist es aber auch die 47. Salzbergener Vernissage seit dem Jahr 2005. Alle Kapitel dieser künstlerischen Erfolgsgeschichte haben die Eheleute Ursula und Jürgen Wienand von der „Galerie Alte Schule“ geschrieben, die immer wieder ebenso talentierte wie namhafte Künstler aus aller Herren Länder nach Salzbergen holen. So wie aktuell die in den Niederlanden geborene, in Rheine-Mesum lebende und in Salzbergen als Physiotherapeutin arbeitende Pia Rote, die 2008 die Malerei für sich entdeckte

Leidenschaft fürs Malen entdeckt

„Der Anlass war recht simpel, in der Praxis wurde renoviert und es brauchte neue Bilder“, erinnert sich Pia Rote schmunzelnd daran, dass sie dachte: „Was andere können, kann ich auch. So schwer kann es ja nicht sein.“ Ein Trugschluss, in dem sie aber dennoch ihre Leidenschaft fürs Malen entdeckte, die im Gegensatz zu ihrem Können bis heute unverändert ist. Verschiedenste Maltechniken hat sich Pia Grote in intensiver Arbeit und regelmäßigen Malkursen angeeignet. Ein beflügelndes Erlebnis war für sie 2010 ein Malerei-Camp in Frankreich mit dem niederländischen Maler Jan van Lokhorst. Denn dort hat sie inmitten einer atemberaubenden Landschaft etwas Wesentliches gelernt: „Nicht nur die Technik ist wichtig, sondern vor allem die Inspiration ist essentiell.“ Ihre Inspiration finde sie oft in ihrem Glauben, aber auch in einem Lied, in einem Buch oder auf Reisen. „Für mich sind meine Bilder etwas sehr Persönliches, das ich gerne mit der Welt teile“, lud Pia Rote alle Interessierten dazu ein, sich von ihren Bildern fangen zu lassen und die eigene Fantasie darin auszuleben.

Nächste Ausstellung im November 2019

„Farbe tut dem Rathaus, den Augen und der Seele gut“, kündigte „Kunst im Rathaus“-Initiator Jürgen Wienand schon jetzt die Eröffnung der 50. Ausstellung für den 25. November 2019 im Gemeindezentrum an: „Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren.“ Damit die Zeit bis zum großen Jubiläum der Salzbergener Kunstszene nicht zu lang wird, geht es für sie im Oktober auf eine von der „Galerie Alte Schule“ organisierten Kunstfahrt an den Bodensee mit einem Abstecher zum Kunsthaus in Zürich. Denn Kunst ist nicht an einen Ort gebunden, blüht aber auch in Salzbergen immer wieder neu auf.