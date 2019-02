Salzbergen. Die Mitglieder des Feuerwehrmuseums der Freiwilligen Feuerwehr Salzbergen blicken auf 25 Jahre zurück. Salzbergens Bürgermeister Andreas Kaiser stellte auf der Mitgliederversammlung die Neubaupläne des Museumsgebäudes vor.

Schriftführer Marcus Droste erinnerte an das silberne Jubiläum: "Zusammen mit dem Salz- und Ölmarkt konnten wir ein schönes, festliches Wochenende erleben." Er verwies darauf, dass rund vierzig Feuerwehroldtimer im Ortskern und am Museum präsentiert wurden. Das Angebot reichte von einem Luftballonwettbewerb und Museumsshop bis hin zu Dampfspritzenvorführungen. Die Museumsmitglieder präsentierten im vergangenen Jahr die historische Dampfspritze in Bielefeld, Dordrecht (Niederlande), Dresden und Fuhrberg und haben Oldtimertreffen in Kirchlengern, Ohne und Nordhorn besucht. Droste lobte ausdrücklich die Werkstattmannschaft, die so manches technische Problem erfolgreich lösen konnte.

Neubaupläne des Feuerwehrmuseums vorgestellt

Bürgermeister Andreas Kaiser stellte den Mitgliedern die Entwurfszeichnung eines neuen Museumsgebäudes vor und teilte den Standort mit. Das Gebäude soll in der Nähe des neugebauten Kreisels entstehen. Er hob die Lage am Emsradwanderweg und die Nähe zu Bahnhof und Ortskern hervor. Zurzeit werden die erforderlichen Zuschüsse beantragt. Kaiser wünschte sich, dass der Verein weiter so aktiv bleibe.

Regierungsbrandmeister wird Mitglied im Feuerwehrmuseum

Regierungsbrandmeister Matthias Röttger fand, dass das Motto des Landesfeuerwehrverbandes „Vielfalt ist unsere Stärke“ optimal auf die engagierte und vielfältige Arbeit des Museumsvereins passe. Davon habe er sich beim Jubiläum und auch durch den Jahresbericht überzeugen können. Im Anschluss an sein Grußwort, tritt er dem Feuerwehrmuseum als Mitglied bei.

Besucherzahlen gestiegen

Die Besucherzahlen des Museums konnten zum dritten Mal in Folge gesteigert werden und lagen im letzten Jahr bei 2526 Personen. Der Vorsitzende Thomas Kolmes präsentierte den neuen Audioguide. An bislang sieben Stationen können die Museumsbesucher mit ihrem Smartphone Hintergründe, Geschichten und zusätzliche Informationen zu den einzelne Exponaten abrufen.