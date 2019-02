Salzbergen. Kirchenmusikbeauftragter René Kollai ehrte Ingrid Hövels und Gerd Ricken für ihre 60- sowie 40-jährige Mitgliedschaft im Kirchenchor St. Cyriakus Salzbergen. Gertrud Schäfer gibt nach 29 Jahren ihr Amt als Notenwartin ab.

Rückblickend berichtete Liedervater Alfred Kaiser über ein sehr ereignisreiches Jahr 2018. In 43 Chorproben habe sich der Chor auf 14 Auftritte vorbereitet. Nicht nur die gesanglichen Darbietungen, sondern auch die geselligen Veranstaltungen, wie der Maigang, das Sommerfest oder das stimmungsvolle Chorfest, würden Jahr für Jahr neue Mitglieder an den Chor binden. So waren im letzten Jahr mit Otto Lohle, Nina Brand und Elke Leusmann drei Neuzugänge zu verzeichnen. Insofern sei dieser mit derzeit 86 Mitgliedern, davon 51 Aktive, für die Zukunft gut aufgestellt. Mit Maria Rautland, die 62 Jahre dem Sopran angehörte, Maria Meulenkamp, die 28 Jahre im Alt sang, und Gerd Kruse, der 39 Jahre als Sänger im Tenor aktiv war, wurden verdiente Mitglieder vom Liedervater Kaiser mit einem Blumenstrauß für ihr langjähriges Wirken in die passive Mitgliedschaft verabschiedet.

Große Zufriedenheit

Chorleiterin Luise Grottke bezeichnete in ihrem Jahresrückblick das Weihnachtskonzert und das gemeinsam mit dem Cäcilienchor Holsten-Bexten mitgestaltete Dankhochamt anlässlich des Silbernen Priesterjubiläums von Pfarrer Langkamp als Highlights des Jahres 2018. Ebenso brachte Präses Pfarrer Michael Langkamp seine große Zufriedenheit mit dem Kirchenchor zum Ausdruck. Die vielen Auftritte seien auch in der Bevölkerung sehr gut angekommen. Er bedankte sich nicht nur bei den Chormitglieder für die Mitgestaltung seiner Jubiläumsfeier, sondern auch bei Chorleiterin Luise Grottke und dem Vorstand für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Silke Piepel ist neue Notenwartin

Auf der Generalversammlung wurden alle Vorstandsmitglieder einstimmig wiedergewählt. Da Gertrud Schäfer als Notenwartin für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stand, wählten die Chormitglieder Silke Piepel einstimmig zu ihrer Nachfolgerin.