Salzbergen. Mit einem vom Kirchenchor stimmungsvoll begleiteten Festhochamt hat die Kirchengemeinde St. Cyriakus Salzbergen die beiden indischen Ordensschwestern Soumya Sebastian und Jincy George in ihrer Mitte begrüßt.

110 Jahre lang gab es in Salzbergen ein Konvent der Thuiner Franziskanerinnen, das 2017 endgültig aufgelöst wurde. Umso größer ist jetzt die Freude, dass mit der Ankunft von Sr. Soumya und Sr. Jincy von der Kongregation „Die Schwestern von St. Martha“ neues Leben in die Schwesternstation neben dem Haus St. Josef eingezogen ist.

Kontaktfreude und hingebenden Fürsorge

Seit dem 14. Januar arbeiten die beiden Ordensfrauen bereits im Pflegedienst des Salzbergener Seniorenheims und gelten bereits allseits als herzensgute Seelen. Laut der 90-jährigen Bewohnerin Martha Schulte sind die 31 und 43 Jahre alten Südinderinnen mit ihrer Kontaktfreude und ihrer hingebenden Fürsorge für alte und kranke Menschen „ein Segen für uns alle.“

Menschen glücklich und zufrieden machen

Ihrer offiziellen Einführung an ihrem neuen Schaffensort in Salzbergen wohnten auch viele Wegbegleiter aus Klein-Berßen bei, denn dort hatten die beiden in den letzten Jahren segensreich gewirkt. „Da, wo wir arbeiten und leben, möchten wir die Menschen ein bisschen glücklich und zufrieden machen“, stellten Sr. Soumya und Sr. Jincy sich und ihre bisherigen Lebenswege in sehr persönlichen Worten der Gemeinde vor.

Indische Schwestern ein großer Zugewinn

„Menschlich und für die Zukunft des Christentums in unserer Gemeinde sind unsere indischen Schwestern ein großer Zugewinn. Und die Sprache des Herzens beherrschen sie schon jetzt perfekt“, unterstrich Pfarrer Michael Langkamp mit Blick auf die sieben Werke der Barmherzigkeit, dass nur der selig sei und Gott folge, der für den Nächsten lebe und von sich selbst absehen könne. „Es ist schön, zu sehen, dass die Schwestern so viel Unterstützung aus der Kirchengemeinde erhalten“ dankte Langkamp allen, die mit vielfältigem Einsatz dazu beitragen, dass die beiden Neu-Salzbergenerinnen in jeder Hinsicht gut und gerne ankommen können.

Brot und Salz zum Einzug

Bevor das frisch renovierte Schwesternheim am Feldkamp eingesegnet wurde, überreichten Herbert Löchte vom Pfarrgemeinderat und Alfons Stein vom Kirchenvorstand zum Einzug traditionell Brot und Salz und unterstrichen ebenso wie Reinhold Jeusfeld als Leiter des Hauses St. Josef ihre Freude über den neuen Salzbergener Schwesternkonvent. Jeusfeld betonte: „Wir, die wir im Haus St. Josef leben, arbeiten und zu Gast sind, erleben uns schon heute als gesegnet, so frohe und hilfsbereite Ordensschwestern in unserer Mitte zu haben.“