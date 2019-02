Salzbergen . Die D1-Mannschaft des SV Olympia Lingen-Laxten hat sich dank einer herausragenden Mannschaftsleistung bei der Fußball-Hallenkreismeisterschaft in Salzbergen den Titel Hallenkreismeister Süd geholt.

Einer Pressemitteilung zufolge nahmen an den Bereichsemslandmeisterschaften Süd der D-Jugend neben Olympia Laxten die Teams von SV Alemannia Salzbergen und SV Spelle-Venhaus teil. "Spielüberlegenheit und der absolute Wille waren die beiden entscheidenden Eigenschaften, die die Laxtener Jungs an diesem Tag zum Sieg geführt haben", heißt es in der Mitteilung.

Die Ergebnisse: SC Spelle Venhaus - SV Alemania Salzbergen 2:0, SV Alemania Salzbergen - SV Olympia Laxten 0:2 und SV Olympia Laxten - SC Spelle Venhaus 3:0. Damit haben die Jungs der D1 mit Ihren Trainern Marc Kaufhold, Johannes Krieger und Jens Lenger die Möglichkeit , am kommenden Samstag in Dalum ab 10 Uhr um den Hallen Emslandmeistertitel zu spielen. Die Gegner sind dann die Bereichsendrundensieger Mitte, D1 SV Bokeloh, und Nord, D1 Sigiltra Sögel.