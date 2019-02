Salzbergen. Auf der A30 in Richtung Hannover ist zwischen den Anschlussstellen Salzbergen und Rheine-Nord am frühen Freitagabend ein Auto in Brand geraten.

Nach Angaben der Autobahnpolizei geriet gegen 17.30 Uhr ein Auto in Brand. Die A30 Richtung Hannover war daraufhin am Unfallort bis etwa 21.40 Uhr gesperrt. Warum das Auto in Brand geriet, ist noch nicht bekannt.

Weil sich ein Rückstau gebildet hatte, empfahl die Polizei Autofahrern im Kreuz Schüttorf auf die Autobahn 31 in Richtung Bottrop zu fahren, dann an der nächsten Ausfahrt Schüttorf abzufahren und die Umleitungsstrecke U7 zu nehmen. An der Anschlussstelle Rheine-Nord war dann wieder die Fahrt über die A30 in Richtung Hannover möglich.