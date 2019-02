Salzbergen. Der SV Alemannia Salzbergen möchte ein inklusives Sportangebot für Kinder aufbauen. Das hat der Verein nach seiner Mitgliederversammlung bekannt gegeben. Bei dieser standen auch Ehrungen und das 100-jährige Jubiläum im Mittelpunkt.

Der Vorsitzende Christian Kunk stellte einer Mitteilung des Vereins zufolge den Mitgliedern das Projekt „Indus – Inklusion durch Sport im Emsland“ vom Kreissportbund (KSB) Emsland vor. Ziel des Projektes ist es, das gemeinsame Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung im Sportverein zu fördern. Im Herbst 2018 waren demnach Vertreter vom Indus-Projektteam bei einer Vorstandssitzung des Verein und stellten das Projekt vor.

Der Verein plant nun den Aufbau eines inklusiven Sportangebots, zum Beispiel eine Kindersportgruppe Spiel und Spaß. Grundlage dafür sind jedoch Trainer, Betreuer und Helfer für eine solche Sportgruppe. heißt es in der Mitteilung. Interessenten können sich in der Geschäftsstelle am Ahlder Damm (Tel. 05976 9290 mittwochs 17-19 Uhr) melden.