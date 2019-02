Salzbergen. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ist es am Dienstagmorgen in Salzbergen gekommen. Sie wurden beide ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr auf der Rheiner Straße in Salzbergen. Ein 51-jähriger Mann aus Nordhorn wollte mit einem Kleintransporter von der Wasserstiege die Landesstraße 39 überqueren. Er übersah dabei das in Richtung Rheine fahrende Auto eines 35-jährigen Mannes aus Salzbergen. Die Neufahrzeuge stießen zusammen.

Fahrzeuge im Straßengraben

Beide Fahrzeuge landeten anschließend im wasserführenden Straßengraben. Die Fahrer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Neben der Polizei waren ein Rettungswagen, zwei Abschleppunternehmer, die Straßenmeisterei und die untere Wasserbehörde eingesetzt.