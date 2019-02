Salzbergen. Arbeiten gehen, ein eigenes Geschäft eröffnen, sich um einen neuen Job bewerben, Geld von der Bank holen, im Restaurant essen oder sich sogar zum Bürgermeister wählen lassen: 2019 wird in den Osterferien in Salzbergen zumindest die Kinderstadt „Süßbergen“ erstmals von Kindern und Jugendlichen regiert.

Kinder an die Macht: Alle Kids der dritten bis sechsten Klassen können vom 15. bis 18. April 2019 in der Oberschule Salzbergen das komplexe Gefüge einer Kommune jeweils zwischen 9 und 16 Uhr selbstbestimmt gestalten.

Für vier Tage in die Welt der „Großen“ einzutauchen eröffnet Kindern ganz neue Horizonte und spannende Blickwinkel aufs Leben. Die Gemeinde Salzbergen bietet unter Federführung der Sozialarbeiterin Teresa Brinker und mit Unterstützung des Landkreis Emsland, der Bürgerstiftung, dem Jugendförderverein Salzbergen sowie dem Kolpingbildungswerk in der Karwoche erstmals die „Kinderstadt“ mit dem wohlklingenden Namen „Süßbergen“ an.

Erlebnisorientiertes Planspiel

"Bei der Kinderstadt handelt es sich um ein erlebnisorientiertes Planspiel. Es ist eine gesellschaftlich partizipierende wie auch politisch bildende Alternative zu üblichen Ferienbetreuungen, in dem die Kinder selbstbestimmte Bürger ihrer eigenen Stadt sind", erklärte die Sozialarbeiterin Teresa Brinker. Die Kinder gestalten ihre eigenen Einrichtungen und bauen sich so eine Stadt im Kleinen ganz groß auf. Ganz nebenbei würden sie beispielsweise die Grundzüge einer Demokratie oder den nachhaltigen Umgang mit Geld kennenlernen. Sie übernehmen Verantwortung, entwickeln Eigeninitiative, erleben, wie die vielschichtigen Strukturen einer Kommune funktionieren und lernen aktiv und dennoch spielerisch die Lebensprozesse Erwachsener kennen.

Helfer noch gesucht

„Die Kinderstadt-Idee ist unglaublich facettenreich und sicher nicht nur eines der anspruchsvollsten freizeitpädagogischen Projekte für die teilnehmenden Kinder, sondern auch für die älteren und freiwilligen Helfer“, freut sich die Sozialarbeiterin auf viele engagierte Unterstützer ab der neunten Klasse aufwärts – Interessierte können sich ab sofort unter brinker@salzbergen.de oder Tel. 05976 947953 bei ihr melden.

Vermittlung von Schlüsselqualifikationen

„Die ,Kinderstadt´ verbindet Spiel und Spaß mit der Vermittlung von wichtigen Schlüsselqualifikationen. Sie erfahren, dass man nur etwas bewegen kann, wenn man sich selbst aktiv in die Gesellschaft einbringt“, begrüßten seitens der Verwaltung auch Bürgermeister Andreas Kaiser und Fachbereichsleiter Klaus Hemme die Premiere der Kinderstadt „Süßbergen“, die zum Abschluss am Gründonnerstag, 18. April, zwischen 14 und 16 Uhr ihre Tore auch zu einem lebendigen Stadtfest öffnen wird.

Anmeldungen können noch bis Ende Februar im Bürgerbüro des Rathauses abgegeben werden. Die Gebühr beträgt inklusive Verpflegung 30 Euro.