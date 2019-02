Salzbergen . Der Karneval hat in der Kolpingfamilie Salzbergen eine lange Tradition. Bereits zum 39. Mal waren jetzt die Jecken vom Kolping-Karneval-Club (KKC) eingeladen worden, um gemeinsam einige fröhliche Stunden im festlich geschmückten Saal des Alten Gasthauses Schütte zu verbringen.

Die Resonanz war wieder hervorragend, betonte Sitzungspräsident Udo Poggemann, der das närrische Publikum am Samstag und am Sonntag zu zwei ausverkauften Veranstaltungen unter dem Motto „Mit dem KKC geht es heiter weiter, zu Sonne, Mond und Sterne in der Ferne“ begrüßen konnte. Die Akteure hatten ein fast fünf Stunden dauerndes abwechslungsreiches Programm vorbereitet, in dem ein Höhepunkt den anderen jagte – und das alles mit fast ausschließlich Eigengewächsen auf der Bühne. Besonders beeindruckten die Tanzgarden, in denen alle Altersgruppen vertreten waren - von den Jüngsten in der Juniorengarde, über die Jugendgarde bis hin zur Tanzgarde und die Jugendleiterrunde. Als Gast stellte zudem Frieda Berning von der benachbarten Karnevalsgesellschaft Kespel Emsbüren (KKE) als Solomariechen ihr Können unter Beweis, das mit stehenden Ovationen belohnt wurde.









Übergabe der Insignien

Der Höhepunkt der Prunksitzung ist traditionell die Übergabe der Insignien Schlüssel und Zepter vom alten an das neue Prinzenpaar. Für Norbert und Hildegard Osthothoff war eine Jahr Regentschaft beendet. Ihnen folgen Prinz Hermann (Kahle) der Dritte von Camel und Calamar, zugleich passionierter Besitzer einer kleinen Geflügelfarm und ihre Lieblichkeit Prinzessin Annette die Zweite aus dem Hause derer zu Snaadt. Prinz Hermann plauderte aus dem Nähkästchen und verriet dem staunenden Publikum von der Schwierigkeit seiner Prinzessin, ein passendes Kleid zu finden: „In Mailand, London und Paris hat sie geshoppt und ist schließlich bei Schulte in Schapen fündig geworden.“





Anregung zum Nachdenken

Ereignisse aus dem letzten Jahr wurden gleich von mehreren Akteuren humorvoll aufgespießt. Die Jecken warteten förmlich darauf, wer wohl aus Salzbergen oder Holsten-Bexten in diesem Jahr sein Fett wegkriegt. Aufklärung gab es unter anderem von Pastoralreferent Michael Hackenberg, der den Finger erhob und zum Nachdenken anregte. So stellte er die Frage in den Raum: “Sag mir wo die Läden sind – Wo sind sie geblieben?“ „Sag mir wo die Kunden sind?“ Am Ende seiner Anmerkungen stand immer die Frage: „Wann wird man je versteh’n?“

Anzeige Anzeige

Wer kennt heute noch das Wesen einer Schreibmaschine? Eine Nutzerin dieses „vorsintflutlichen“ Utensils wollte bei einer Computerfachfrau eine Reparatur in Auftrag geben, weil das „F“ hänge. Die „Trauerschnallen“ Jutta Stein und Anita Hemelder kamen letztlich zu keinem befriedigenden Ergebnis. Einen Stargast hatten die Programmmacher eingeladen: Horst Schlemmer, „Chefredakteur des Grevenbroicher Tageblattes“ gab sich die Ehre. Die Figur, hinter der normalerweise Hape Kerkeling steckt, wurde gekonnt von Annika Künnemann dargestellt.

Bänkelsänger

Mit Spannung wird seit zehn Jahren der Auftritt der Bänkelsänger Franz Reckers und Josef Brinkel erwartet. Mit ihren Liedern und Fragen wollen sie ganz bewusst den Bürgern auf den Geist gehen. Da ging es beispielsweise um einen Platz zum Grillen, den Kreisel an der Emsstraße oder die Brücke an der Neuenkirchener Straße. Verraten wurde zudem, dass bei der Firmung ein Firmling eingeschlafen war und somit für das vorzeitige Ende der Predigt sorgte. Die Kommunalpolitik wurde mit der Schöpfungsgeschichte verglichen. „Was Gott geschaffen hat, wurde vom Kaiser (Bürgermeister) abgenickt: Es ist gut so“.