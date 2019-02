Salzbergen. Bei der Mitgliederversammlung des SV Alemannia Salzbergen ist Alexander Haking als Sportler des Jahres geehrt worden. Wichtiges Thema war laut einer Mitteilung des Vereins zudem das 100-jährige Bestehen des Vereins, das im Juni gefeiert wird.

Vorsitzender Christian Kunk ehrte gemeinsam mit seinem Stellvertreter Wilhelm Böhmker viele Mitglieder für besondere Verdienste sowie besondere sportliche Leistungen. Als Seniorenfußballer wurde David Berger, als Jugendfußballer Cedric Wild, als Judoka Ida Kunk, als Volleyballerin Hannah Altevolmer, als Jugendvolleyballerin Maren Schmackers, als Ruderer Theo Grothaus, als Handballer David Seggering, aus der Abteilung Inline-Laufen-Walking Gerhard Siepker und aus der Karateabteilung Uschi Gelker geehrt. Als Sportler des Jahres 2018 wurde Alexander Haking ausgezeichnet.

Viele Ehrungen

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Veranstaltung waren auch die Ehrungen für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im SVA. Diese Ehrung wurden auf Vorschlag des Vorstandes Carina Plüth, Jula Becke, Laurin Lambers, Anne Becke, Elisabeth Beckersjürgen, Simone Kappenberg, Alina Farwick, Alexander Haking, Reinhold Hille, Jan Knoche, Oliver Poggemann, Judith Wargers, Andreas Leifeling, Klaus Resch und Günter Schäfer verliehen. Der SVA hatte bereits im November 2018 insgesamt 32 Jubilare für langjährige Mitgliedschaft geehrt.

Jubiläumswochenende im Juni

Das 100-jährige Bestehen des SVA wird vom 21. bis 23. Juni am Sportgelände am Ahlder Damm gefeiert. Am Freitag; 21. Juni, startet das Jubiläumswochenende um 19 Uhr mit einem Sportlerball für alle Bürgerinnen und Bürger. Der Ball wird von der Top-40-Band Just4You mit Livemusik im Festzelt begleitet. Karten können bei VGH Versicherung Wilhelm Böhmker, Tintenklecks, Lebensmittelgeschäft Kramer/Holtkemper in Holsten und der SVA-Geschäftsstelle erworben werden.

Freundschaftsspiel gegen HSV-Traditionself

Der offizielle Kommersabend findet am Samstag mit Gästen aus der Gemeinde, der Politik, der Verbände und befreundeter Sportvereinen statt. Der Sonntag wird dann ganz dem Sport gewidmet. Alle Sparten des SVA präsentieren sich auf dem Sportgelände. Höhepunkt des Tages wird das Freundschaftsspiel zwischen der Traditionsmannschaft des Hamburger Sportvereins und der Ersten Herrenmannschaft des SVA sein. Anstoß ist um 15 Uhr.