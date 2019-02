Weltkriegsbombe in Lingen erfolgreich gesprengt – Schäden an Geschäftshaus CC-Editor öffnen

Der Bombenkrater am Tag nach der Explosion: Der Blindgänger wurde kurz vor Mitternacht gesprengt. Foto: Wilfried Roggendorf

Lingen. Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg hat in Lingen Bürger bis spät in die Nacht in Atem gehalten. Anwohner verweigerten die Evakuierung, die Spezialisten mussten die Bombe sprengen. Durch die Druckwelle wurde ein Geschäftshaus beschädigt.