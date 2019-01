Lingen Ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Donnerstag viele Bürger der Stadt Lingen sowie Einsatz- und Rettungskräfte aus der Region in Atem gehalten. Am späten Abend entschieden sich die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen für eine kon-trollierte Sprengung.

Sie erfolgte kurz vor Mitternacht. Die Fünf-Zentner-Bombe war vom Kampfmittelbeseitigungsdienst am Alten Hafen zwischen der Lindenstraße und der künftigen Wohnanlage „White City“ auf städtischem Gelände gefunden worden. (Liveticker zum Nachlesen)

Die Stadt Lingen hatte am Nachmittag, nachdem sie von den Spezialisten über den Fund und seine Brisanz informiert worden war, über den umgehend gebildeten Krisenstab alles Notwendige veranlasst.

Das Gebiet musste weiträumig evakuiert werden. 8800 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Justizvollzugsanstalt (JVA) und das Bonifatius-Hospital unter Berücksichtigung der Sicherheit von der Räumung ausgeschlossen, da sie sich auch am äußersten Rand der Evakuierungszone befanden. Dies hatten die Verantwortlichen in Absprache mit den Spezialisten so entschieden.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen hatte die Fünf-Zentner-Bombe eingehend untersucht. Die Entschärfung der Bombe sollte dann ersten Planungen zufolge noch am Donnerstag erfolgen.

Das Technische Hilfswerk, die hiesigen Feuerwehren, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter unterstützten bei der Evakuierung. Anwohner wurden gebeten, ihre Häuser bis spätestens 18 Uhr zu verlassen. Autofahrer sollten das Areal weiträumig umfahren. Betroffen waren auch mehrere Pflegeeinrichtungen der Stadt.

Für die betroffenen Bürger wurden Evakuierungszentren in den Berufsbildenden Schulen Technik und Gestaltung (Beckstraße 23) und in der Friedensschule (Kiesbergstraße 80) eingerichtet, in denen diese sich in dieser Zeit aufhalten konnten.

Pflegeheime evakuiert

Kurz vor 18 Uhr waren bereits mehrere Bewohner des Stephanus-Hauses in der BBS angekommen. Es handelte sich um Rollstuhlfahrer, die mit Transportwagen der Rettungsdienste dorthin gebracht wurden. Angehörige nahmen sie dort in Empfang.

„Ich ziehe meinen Hut vor der Organisation des DRK“, hatte eine Polizistin viel Lob für die vielen ehrenamtlichen Helfer. Belegte Brote und Obst standen bereit, dazu verschiedene Getränke – und viele beruhigende Worte für die Senioren, die sich den Nachmittag und Abend so turbulent nicht vorgestellt hatten, gab es natürlich auch.

Der Zeitpunkt zur Entschärfung der Bombe verzögerte sich allerdings im Laufe des Abends. „Es gibt Menschen, die ihre Wohnung einfach nicht verlassen wollen“, teilte ein Polizeisprecher am Abend mit. „Wir werden dort gegebenenfalls Zwangsmaßnahmen zur Räumung anwenden müssen“, erklärte die Polizei weiter.

Stoßstange an Stoßstange

Der Verkehr in der Innenstadt brach an vielen Stellen zusammen, Stoßstange an Stoßstange stauten sich die Autos innerhalb der Evakuierungszone. Kurz nach 18 Uhr hieß es seitens der Stadt, dass ab 20 Uhr die Entschärfung beginnen solle.