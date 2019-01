Salzbergen. Vor zehn Jahren hat das Hospiz-Team Abendstern in Salzbergen ein Trauercafé etabliert, das trauernde Menschen mit ihrem Abschiedsschmerz nicht allein lässt, sondern dazu einlädt, Begegnungen zu wagen mit anderen, die Ähnliches erleben.

Zum zehnjährigen Bestehen lädt das Team der Trauercafés im Verlaufe des Jahres alle Interessierten herzlich zu vier inspirierenden, öffentlichen Themenabenden in den Kulturkeller ein. Zudem erweitert das Trauercafé sein Angebot um drei besondere Aktionen als neue Möglichkeiten einer aktiven, zwanglosen Begegnung in lockerer Atmosphäre.

Einschneidende Veränderung

Abschiednehmen von einem vertrauten Manschen ist ein schmerzhafter Prozess, der das Leben einschneidend verändert. Einsamkeit, Trauer, Wut, Schmerz und Hoffnungslosigkeit mischen sich mit Dankbarkeit und Freude für die gemeinsam erlebte Zeit. Das weiß auch das derzeit sechsköpfige Team des Trauercafés, das seit 2009 jeden dritten Samstag im Monat zwischen 15 und 16.45 Uhr in der Hügelburg der evangelisch-reformierten Kirche seine Türen öffnet. Eine Anmeldung für dieses offene und kostenlose Angebot ist nicht erforderlich.

Mechthild Pöppe von Anfang an dabei

Zum ehrenamtlich engagierten, in der Trauerbegleitung qualifiziert ausgebildeten Team gehört als eine „Frau der ersten Stunde“ auch Mechthild Pöppe. Sie sagt: „Trauer braucht Begleitung. Trauer braucht Menschen, die zuhören, die mitgehen und die aushalten.“ Und weil jeder Mensch ganz individuell mit „seiner“ Trauer umgeht, startet das Team in diesem Jahr zusätzlich zum klassischen Trauercafé drei Alternativ-Angebote. So wird am Samstag, 16. März, um 10 Uhr herzlich eingeladen zu einem gemeinsamen Frühstück in der Hügelburg. Ein uriger Dämmerschoppen mit Deftigem vom Grill findet am Sonntag, 23. Juni, ab 18 Uhr im Pfarrgarten „Garten Eden“ statt. Miteinander kochen, reden und genießen ist möglich am Freitag, 20. September, ab 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Holsten-Bexten. Anmeldungen zu den drei Aktionen werden erbeten jeweils bis spätestens eine Woche vorher bei Leni Bültel (Tel. 7960) oder Sabine Middelberg (Tel. 9202).

Keine Anmeldung hingegen ist erforderlich zu den vier öffentlichen Abenden im Kulturkeller, die jeweils um 19.30 Uhr beginnen: So heißt es am Freitag, 15. März: „Trauer hat viele Gesichter“, wenn die Trauerbegleiterin und Supervisorin Christine Stockstrom nach ihrem Vortrag ins Gespräch mit den Gästen kommt. In Erinnerung an das Leben singt die Sängerin Mo am Samstag, 25. Mai, in ihrem Konzert „MeMOria Vitae“ ausgewählte Lieder, die die Seele berühren.

„Humor und Lebenssinn“ stehen im Mittelpunkt eines Abends voll persönlicher Ermutigung am Mittwoch, 23. Oktober, mit dem Gründer der Münsteraner Klinikclowns Christian Heeck als Referenten. Das beeindruckende Schauspiel „Apocalypse Orange“ über die Erfahrung des nahen Todes und der Rückschau auf das Leben, dargestellt von Schauspieler Peter Badstübner, bildet am Samstag, 9. November, den Abschluss der Veranstaltungsreihe zum zehnjährigen Bestehen des Trauercafés vom Hospiz-Team Abendstern in Salzbergen.