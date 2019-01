Nachbarn profitieren vom Werk der Schwarz-Gruppe in Rheine

Salzbergen. Die Ansiedlung des Kaffeeprodukte-Werkes der Schwarz-Gruppe ist sowohl für Rheine eine gute Nachricht, als auch für die Nachbargemeinden im südlichen Emsland und für die Region.

Aber nicht nur mehrere Hundert neue Arbeitsplätze erweitern dann das ohnehin große Job-Angebot für die Einwohner Salzbergens, Emsbürens oder auch Spelles und vielleicht darüber hinaus. Ein Blick auf vergleichbare Projekte der Schwarz-Gruppe wie beispielsweise die Schokoladen-Produktionsstätte in Übach-Palenberg bei Aachen zeigt, dass die teils neunstelligen Investitionen des Einzelhandelsgiganten (auch in Erweiterungen) auch Wachstum im Umfeld mit sich bringen. Da entstehen Baugebiete, weitere Firmen siedeln sich an, die Verkehrsinfrastruktur wird ausgebaut – und gerade beim letzteren Punkt dürfte Salzbergen ein großer Nutznießer werden.