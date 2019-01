Salzbergen In Sachen Party ist er ein Meister aller Klassen: Schon zweimal ließ es Mickie Krause auf der legendären Summer-Schlager-Party in der Salzbergener Ems-Halle so richtig krachen, am 30. April 2019 gibt der kultige Sänger und Entertainer als Top-Act wieder Vollgas auf der dritten Auflage des Party-Events des Kultur- und Bildungsvereins Holsten-Bexten.

Mallorca und der Ballermann lassen unüberhörbar grüßen bei diesem Tanz in den Mai in Salzbergen, denn die Stars der Balearen-Partyhochburg geben sich sozusagen die Klinke in die Hand. Noch bevor Mickie Krause zu später Stunde von einem Engel geküsst wird, seine zehn Friseusen auf die Bühne holt, sich vom Schatzi ein Foto schenken lässt und auch die Schönen dazu auffordert, mal Bier holen zu gehen, bringen andere erprobte Partyprofis die Ems-Halle zum Kochen: „Komm, komm“ – Dieser Aufforderung der Schlagersängerin Christin Stark sollte jeder folgen, denn sie wird sich „Unglaublich stark“ und mit viel „Rosenfeuer“ präsentieren- bis sie ihr „Herz zurück“ und das Publikum lautstark Zugaben fordern wird. „Anders als die Andern“ ist Youtube- und Schlagerstar Axel Fischer, der bestimmt zurückkommt nach Amsterdam, nachdem er in Salzbergen ein „Bella Ciao“ zum Besten gegeben hat. Als „beste Schlager-Rock-Kapelle der Welt“ kündigen sich „Oppa und die Schlagerenkel“ an. Die fünfköpfige Familie schafft es immer wieder, das ausflippende Publikum mit ausgefallenen Interpretationen zum Abrocken zu bringen. „Mama Laudaaa“ wird Partyschlagersänger Almklausi fordern, der mit „Pokahontas“ bestens bekannt ist. Der Wettringer, der regelmäßig in den großen Partytempeln auf Malle begeistert, freut sich bereits riesig auf die Show in Salzbergen.

Als erfahrener Eventorganisator hat der Kultur- und Bildungsverein Holsten-Bexten schon wiederholt überzeugt, denn bereits vor dem Riesenzulauf auf den ersten beiden Summer-Schlager-Partys in 2016 und 2018 sowie der Bombenstimmung auf der 80s&90s-Party in 2017 konnten sie bereits im September 2014 gemeinsam mit dem Schützenverein Holsten-Bexten die Top-Band Santiano und rund 2400 feiernde Fans in der Ems-Halle begrüßen. Ebenso viele Feierlustige können jetzt die Gelegenheit dieser einmaligen Acht-Stunden-Partysause beim Schopfe ergreifen.

Karten gibt es ab sofort für 25 Euro unter www.si-ticketshop.de, www.eventim.de oder www.reservix.de sowie bei der Sparkasse und der Volksbank in Salzbergen. Zudem besteht die Möglichkeit, einen vom Kultur- und Bildungsverein Holsten-Bexten eigens eingerichteten Shuttle-Service zu nutzen. Auf sechs verschiedenen Routen starten am frühen Abend die Busse in Lingen, Lengerich (Emsland), Mettingen, Greven, Heek und Bad Bentheim und fahren auf dem Weg nach Salzbergen noch viele weitere Orte an. Retour geht es auch nachts auf allen Routen. Tickets für den Shuttle sind unter kubive11@gmail.com oder 0172-6212895 zu bestellen. Die Hin- und Rückfahrt kostet 10,- Euro, die einfache Fahrt 7,- Euro. Mehr Infos unter www.summer-schlager-party.de