Salzbergen. Unter dem Motto: „Salzbergen hilft“, hat am Donnerstagabend hat eine Typisierungsaktion zu Gunsten des Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Registers (NRK) im Gemeindezentrum Salzbergen stattgefunden.

Jedes Jahr suchen deutschlandweit 3500 Menschen ihren „genetischen Zwilling“. Auch der an Blutkrebs erkrankte 15-jährige Ben aus dem thüringischen Greiz braucht dringend Hilfe. Seine Krankheit schien geheilt, doch im September 2018 der Schock: Die Leukämie bedroht wieder das Leben des Fußballers und WingTsun-Kämpfers. Ein passender Spender wurde bislang noch nicht gefunden. Aber viele Menschen im In- und Ausland machen sich für Ben und seine Familie stark.

Speichelprobe abgegeben

„Deshalb brauchen wir Dich!“, appellieren auch die Initiatoren „Salzbergen hilft“. Marion Pruß startete in Zusammenarbeit mit Bürgermeister Andreas Kaiser und Britta Löchte von B-LAN Events diese Hilfsaktion. Sie organisierten mit ansässigen Geschäften, Handel und Gewerbe die Möglichkeit, dass sich viele Menschen zwischen 17 und 55 Jahren vor Ort online registrieren und ihre Speichelprobe abgeben.

"Für mich eine Selbstverständlichkeit"

Unter den über 50 Registrierten ist Dennis Möller. „Der Wille war sofort da“, betont der Salzbergener. „Ich habe auch anderen Bescheid gesagt, dass sie kommen sollen. Da ich auch Blut spende, ist diese Typisierung für mich selbstverständlich“, sagt er. Bevor die Speichelprobe vorgenommen wird, müssen Formulare ausgefüllt werden, wie die Einverständniserklärung, Einwilligung gemäß geltendem Datenschutzrecht und die Ausschlusskriterien werden besprochen. Dennis und die an weiteren Tischen sitzenden Personen kommen als Blutstammzellspender infrage. Zwei Stäbchen werden für jeweils 30 Sekunden an der Wangeninnenschleimhaut gut benetzt und müssen anschließend zehn Minuten trocken. Maurice Pruß hält und dreht sie, achtet darauf, dass die Stäbchen nicht verunreinigt werden.

Lob von Bürgermeister Andreas Kaiser

„Das ist unsere Gratisleistung“, scherzt der Sohn der Initiatorin Marion Pruß. „Mir geht es wieder gut“, freut sich die geheilte Krebserkrankte und will nun anderen Menschen helfen. Große Unterstützung erfährt sie in ihrer Familie, von Verwandten, Freunden und Bekannten. Bürgermeister Andreas Kaiser beglückwünscht sie und ihre Mithelfenden zu dieser privaten Aktion. „Salzbergen hilft – das kann ich nur unterstützen“, und spricht auch im Namen der Gemeinde seine Hochachtung aus.

"Da gehen wir gemeinsam hin"

Sollte Dennis Möller für Ben oder weltweit der passende Spender sein, würde er „Ja“ sagen, „denn sonst würde ich mich ja nicht registrieren lassen.“ So sehen es auch Franziska Ulrich und Christiane Bertling, die die Typisierung als „sehr wichtig“ erachten. Für die 18 und 19-jährigen Niklas und Marcus stand nach der Facebook-Information fest: „Da gehen wir zusammen hin“, und sind froh, „dass wir es gemacht haben.“

Jeder Euro zählt

Wer nicht als Spender in Frage kommt, kann dennoch Gutes tun und helfen. Jeder Euro zählt, um viele Typisierungen auswerten und der weltweiten Datei zur Verfügung stellen zu können. Denn die Kosten für eine Typisierung und Registrierung kostet 35 Euro. An diesem Abend wurden für das NRK 1504,50 Euro gespendet. Marion Pruß freut sich sehr und wird in den nächsten Tagen bei den online-registrierten Spendern die Proben abholen und versenden. In den sozialen Netzwerken ist ein Video dieser Typisierung eingestellt.