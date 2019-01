Einstimmig wählte die CDU Salzbergen den Amtsinhaber Andreas Kaiser (Mitte) zu ihrem Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 26. Mai 2019. Mit ihm freuten sich (von links) die stellvertretende Gemeindeverbandsvorsitzende Mechthild Brinkers, Vorsitzender Frank Elling, CDU-Landratskandidat Marc-André Burgdorf und CDU-Landtagsabgeordneter Christian Fühner. Foto: Mike Röser

Salzbergen. Einstimmig hat der CDU-Gemeindeverband Salzbergen am Mittwochabend seinen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 26. Mai 2019 auf den Schild gehoben: Amtsinhaber Andreas Kaiser erhielt von allen 28 wahlberechtigten Mitglieder im Haus am See am Kolping-Bildungshaus ein Ja.