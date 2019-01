Salzbergen. Die H&R-Raffinerie in Salzbergen hat seit Jahresbeginn einen neuen Geschäftsführer: Jens Mehrkens hat zum 1. Januar 2019 die Nachfolge von Dieter Pohl übernommen.

Das hat die Gemeinde Salzbergen zwischen Vertretern der Kommune und des Unternehmens mitgeteilt. Nach zehnjähriger Tätigkeit als Geschäftsführer der Raffinerie in Salzbergen sei Dieter Pohl zum Jahresende wegen Erreichen der Altersgrenze in den wohlverdienten Ruhestand gewechselt, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Neuer Geschäftsführer ist seit Jahresbeginn der 45-jährige Jens Mehrkens, der bereits seit 2004 in dem Unternehmen H&R tätig ist. Der Vater von zwei Kindern freue sich auf seine neue Aufgabe am Standort Salzbergen.

Während des Gespräches, an dem Bürgermeister Andreas Kaiser, dessen allgemeiner Vertreter Dirk Vogt sowie der Leiter des Bürgermeisterbüros, Hubert Rausing, teilnahmen, stellte sich seitens H&R auch Thomas Gerber vor. Dieser sei jetzt als Chief Operations Officer für die beiden Raffinerien in Hamburg und Salzbergen als Nachfolger von Christof Rautenberg zuständig ist.



Bürgermeister Andreas Kaiser bedankte sich bei dem bisherigen Geschäftsführer Dieter Pohl für die jahrelange gute und konstruktive Zusammenarbeit. Er wünschte den beiden neuen Geschäftsführern viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe.