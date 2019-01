Salzbergen. Kaum ist Weihnachten vorbei, ist in Salzbergen fünfmal die Hölle los: Die Theatergruppe der Kolpingsfamilie zeigt an fünf Tagen das Stück "Wenn de Adam ohne Siene Eva...". Los geht es am kommenden Samstag, 12. Januar.

Der Weihnachtsbaum schmeißt die letzten Nadeln ab, der letzte Dominostein und der letzte Spekulatius wurden auch schon verputzt und Draußen ist es kalt und dunkel. Und jetzt? Trübsal blasen? Nicht mit mit der Theatergruppe vom Kolping in Salzbergen, meldet diese. Sie hätten da ein prima Gegenmittel für im Angebot: die plattdeutsche Komödie ,,Wenn de Adam ohne siene Eva...“ von Rolf Sperling und Stefan Bermüller.



Premiere am Samstag

An fünf Termine werden die Schauspieler die Bühne im Alten Gasthaus Schütte an der Bahnhofstraße 3 in Salzbergen entern. Aufgrund anderweitiger Saalnutzung könne man das Stück in diesem Jahr nur fünfmal aufführen, teilt die Gruppe mit. Nach der Premiere am Samstag, 12. Januar, um 20 Uhr wird es Aufführungen am Sonntag, 13. Januar, um 15.30 Uhr (mit Stehkaffee), am Samstag, 19. Januar, um 20 Uhr, am Sonntag, 20. Januar, um 15.30 Uhr (mit Stehkaffee) sowie am Sonntag, 27. Januar, um 15.30 Uhr (mit Stehkaffee) geben. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. Karten- und Platzreservierungen sind nur für Zuschauer mit Handicap möglich (Tel. 01 51 / 70 01 82 43).

Himmel und Hölle schalten sich ein

Und was gibt es in dem Stück zu sehen? Unternehmer Möllerhoff (ein Adam der Neuzeit) plant, seine Gattin Eva zu betrügen. Doch er hat nicht bedacht, dass er damit, im wahrsten Sinne des Wortes, Himmel und Hölle in Bewegung setzt. Während Johanna (ein Engel dritter Klasse) auf Geheiß von Gott ausrücken muss, um Adams Sündenfall zu unterbinden, schickt die finstere Herrin der Unterwelt als Konterpart den Aushilfsteufel Damian, um ihn in seinem amourösen Vorhaben zu unterstützen.

Adams Sekretärin Marianne (das sinnliche Objekt seiner Begierde) versteht dagegen schon bald ob des merkwürdigen, ihr letztlich verborgen bleibenden Treibens im Hotelzimmer die Welt nicht mehr. Als dann auch noch das Zimmermädchen Elfriede und der Hoteldirektor befürchten, dass in dem edlen Etablissement ein Verbrechen passiert sein könnte, scheint sich der für Adam so verheißungsvoll begonnene Nachmittag endgültig in ein völliges Desaster zu verwandeln.