Salzbergen. Mehr als 200 Menschen besuchten den Salzbergener Neujahrsempfang im Gemeindehaus. Ihnen legte Bürgermeister Andreas Kaiser seinen Rückblick auf sein Salzbergen dar, ehrte verdiente Bürger – und verriet, was im Jahr 2019 ansteht.

Passend zum neuen Imagefilm „Was ist mein Salzbergen?“ beantwortete Kaiser die Frage für sich selbst und die Zuhörer. Er berichtete von der wirtschaftlich guten Lage, von der die Gemeinde profitiert habe, und dem „letzten Groschen“, der in Gewerbe- und Industriegebiete geflossen sei. Gleichwohl gehe die Kommune sorgsam mit Geld um, auch wenn „ein Rekordhaushalt den nächsten“ jage.





„Wenn in der Vergangenheit Schulden gemacht wurden, dann für rentierliche Zwecke“, betonte Kaiser. „Nicht für einen neuen Ortskern, nicht für eine Großraumsporthalle, nicht für ein neues Rathaus – das sind Dinge, die müssen erst verdient werden und werden nicht auf Pump gebaut.“ Zudem dankte er auch privaten Unternehmen, die in der Gemeinde investieren – so wie es vergangene Woche die Volksbank für den Neubau ihrer Filiale an der Emsstraße bestätigte.

Hinzu werden viele öffentliche Projekte kommen, die Kaiser in seinem Ausblick umriss. Bei der Ortskernsanierung gehe es mit der Kreuzung von Ems- und Bahnhofstraße weiter, sobald es die Witterung zulasse. Dazu müsse es für kurze Zeit eine Vollsperrung geben. Sollten die finanziellen Mittel reichen, werde es zeitgleich mit dem zweiten Teil des Kirchplatzes weitergehen „Wir suchen im Portemonnaie aber noch die notwendigen Groschen“, sagte Kaiser.

Die Ortskernentlastungsstraße sei fast fertig, man hoffe, sie möglichst schnell komplett freigeben zu können. In diesem Jahr werde die Steider Straße komplett neu aufgebaut. Länger dauere es in Sachen barrierefreier Bahnhof und dessen Umfeld: Die Sanierung ist seitens der Deutschen Bahn nicht vor 2022 vorgesehen.



Neben vielen weiteren Projekten vermeldete Kaiser auch, dass nun ein Investor für die geplante Nepomuk-Kita an der Nordmeyerstraße per öffentlicher Ausschreibung gesucht werde. Fertig sein werde diese jedoch erst Ende des Jahres 2020.

Ehrung für verdiente Bürger

Kaiser verband seine persönliche Antwort auf die Frage "Was ist mein Salzbergen?" zudem mit dem Aufruf, sich sozial zu engagieren, um sich Salzbergen zu eigen zu machen – und nutzte die Gelegenheit, Menschen zu ehren, die dies taten.

Hilfe für Flüchtlinge

Für ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der Flüchtlingsarbeit und für ihre Bemühungen um die Integration von Flüchtlingen vor Ort sprach Kaiser Anja Marti und Tobias Weber im Namen der Gemeinde Dank und Anerkennung aus. Dies geschehe stellvertretend für die vielen Menschen in Salzbergen, die sich um Flüchtende gekümmert haben.

Dank auf Platt

Auf Platt bedankte sich der Bürgermeister zudem bei Hildegard Ostholthoff. Jahrelang habe sie als Regisseurin der Theatergruppe der Kolpingsfamilie Salzbergen das kulturelle Leben in der Gemeinde bereichert.

Auf vielen Ebenen engagiert sich der nächste Ausgezeichnete, Frank Altevollmer: Er erhielt Dank für sein Engagement als Archivar des Heimatvereins, im Schützenverein Lemkershook und in der Jugendabteilung des SV Alemannia Salzbergen.

Aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein konnte Franz Schulten, der seit 60 Jahren als Trompeter dem Musikverein angehört, Kaiser will ihm Urkunde und Geschenk überbringen.

Ehrung für aufgelöste Gruppe

Zum Abschluss gab es eine Ehrung für die Paramentengruppe der KFD, die sich mittlerweile aus Altersgründen aufgelöst hat. Neben der Sorge um die Textilien, die für Gottesdienste benötigt werden, organisierten Irmgard Kestering, Mechthild Fühner, Marlies Lammers, Elisabeth Wirtz und Maria Fockers auch 40 Jahre auch eine Verkaufsausstellung für Handarbeiten