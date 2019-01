Salzbergen. Traditionell legt das Unternehmen GE Wind Energy mit Sitz in Salzbergen großen Wert darauf, dass sich seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit sozial engagieren. Kürzlich wurden wurden Sach- und Geldspenden an verschiedene Organisationen aus der Region übergeben.

In den letzten Wochen veranstalteten GE-Mitarbeiter laut Pressemitteilung ein Adventskonzert im St. Josef Alten- und Pflegeheim, spendeten beim Charity-Lunch für Herzenswünsche, sammelten Kinderbekleidung und Spielzeug für Helping Hands, haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel für die Rheiner Tafel und kauften Weihnachtsgeschenke für 100 Kinder- und Jugendliche des SKM (Katholischer Verein für soziale Dienste in Lingen. „Unser Foyer glich in diesem Jahr einem kleinen Weihnachtswunder“, freute sich Guido Schumacher, Geschäftsführer des Bereichs Onshore Wind in Deutschland, über die vielen Spenden der GE-Mitarbeiter. „Sachspenden wurden in geschmückten Boxen gesammelt, für die Weihnachtsgeschenke an Kinder beziehungsweise Jugendliche hatten wir einen ,Angel Tree' aufgestellt, von dem sich die Mitarbeiter einen oder mehrere Wunschzettel zur Erfüllung aussuchen konnten. Ich freue mich über so viel Engagement unserer Mitarbeiter."





Die Senioren des Alten- und Pflegeheims St. Josef in Salzbergen nehmen in den Herzen der GE Volunteers einen ganz besonderen Platz ein. Seit mehr als 15 Jahren veranstalten sie dort regelmäßig Aktivitäten unterschiedlichster Art, wie Barbecues, Spielenachmittage und das überaus beliebte Adventskonzert. So machte sich am 19. Dezember der Chor von GE auf den Weg ins Alten- und Pflegeheim.

Schwer kranken Kindern werden Wünsche erfüllt

Auch „Herzenswünsche e.V.“ in Münster profitierte zum wiederholten Male von der Hilfsbereitschaft der GE Mitarbeiter. Der bundesweit tätige Verein erfüllt schwer kranken Kindern und Jugendlichen lang ersehnte Herzenswünsche. Am 18. Dezember lud GE seine Mitarbeiter zum traditionellen Charity-Lunch ein, bei dem das Management-Team das Essen servierte und gleichzeitig um eine Spende bat. Anschließend konnte GE eine Spende von 1.818,24 Euro an Herzenswünsche überweisen.

Für die verschiedenen Sammelaktionen in der Adventszeit wurden in den Foyers Boxen aufgestellt, in denen haltbare Lebensmittel und Körperpflegeartikel für die Tafel in Rheine sowie Säuglings- und Kinderbekleidung und Spielzeug für den Verein Helping Hands für die Rumänienhilfe gesammelt wurden.





Die 100 Weihnachtsgeschenke vom „Angel Tree“, die GE-Mitarbeiter für bedürftige Kinder und Jugendliche gekauft haben, wurden durch Guido Schumacher und Gaby Braun an Jens Pinkhaus und Guido Behrens vom SKM (Katholischer Verein für soziale Dienste) in Lingen überreicht, der sich sehr über die vielen Geschenke für die Kinder freute.

Am 22. September 2018 veranstaltete GE einen Family Day für GE-Mitarbeiter und deren Familien. Das Unternehmen bot ein buntes Rahmenprogramm mit Aktionen für die ganze Familie. Guido Schumacher sowie Andrea Wöbker-Kaeming und Gaby Braun von den GE Volunteers Salzbergen freuten sich sehr, den Caritas-Emstor-Werkstätten am 8. November einen überdimensional großen Scheck über 1.000 Euro überreichen zu können.