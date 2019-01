Volksbank stärkt Salzbergen und sich selbst

Salzbergen. Die Nachricht, dass die Volksbank Süd-Emsland für den Neubau in Salzbergen in den Startlöchern steht und lieber heute als morgen loslaufen würde, ist eine sehr gute für die Gemeinde.

Das liegt aber nicht nur an der Optik. Natürlich wird der Neubau, wenn er im Jahr 2020 eingeweiht werden sollte, das Bild des Ortskerns aufwerten und sich in die Maßnahmen der öffentlichen Hand zur Städtebauförderung einreihen. Viel wichtiger ist allerdings der von Bürgermeister Andreas Kaiser angesprochene Faktor Standortsicherung.



Denn auch genossenschaftlich organisierte Bankinstitute haben sich deutschlandweit in den vergangenen Jahren erkennbar aus der Fläche zurück gezogen. In Zeiten, in denen mit wenigen Fingerdrucken aufs Smartphone Bankgeschäfte überall erledigt werden können, ist das der natürliche Lauf.

Gleichwohl haben vor Ort verwurzelte Banken nur wenige andere Möglichkeiten, sich entscheidend von der Konkurrenz im Netz abzuheben, als Präsenz zu zeigen. Das macht die Volksbank mit einem Bau, dessen Dimension eher eine sieben- als sechsstellige Investitionssumme vermuten lässt. Sie stärkt damit die Gemeinde – und sich selbst.