Salzbergen. Die Volksbank Süd-Emsland investiert in der Gemeinde Salzbergen: Die derzeitige Filiale an der Emsstraße wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Wann genau es 2019 los geht, ist noch offen. Dafür gibt es nun Ansichten des Neubaus und das Ausweichquartier steht fest.

Den Abriss des Hauses an der Emsstraße 3 - 5 und den Neubau an gleicher Stelle bestätigt auf Anfrage der Redaktion Reimund Kempkes, Vorstand der Volksbank Süd-Emsland. „Die bisherige Filiale wird abgebrochen und auf dem gleichen Areal entsteht eine neue“, sagt Kempkes. Der Bauantrag sei bereits eingereicht, die Volksbank warte auf die Genehmigung. Das Vorstandsmitglied des Geldinstitutes zeigt sich optimistisch, dass diese bald vorliegt.



"... am liebsten im ersten Halbjahr"

Dies ist auch einer der Gründe, warum das genaue Datum für Abriss und Baubeginn noch offen ist, wie Kempkes erläutert: „Wir wollen noch 2019 loslegen, am liebsten sogar im ersten Halbjahr.“ Dies geht jedoch nur, wenn die Baugenehmigung vorliegt. Erst dann könne die Volksbank die Arbeiten ausschreiben und Kontakt mit den Handwerksbetrieben für die einzelnen Gewerke aufnehmen. Und wie schnell dann die einzelnen Firmen beisammen sind, ist bei der derzeit sehr guten Auslastung im Handwerk ebenso fraglich. Das ist auch einer der Gründe, warum die Volksbank – neben einem genauen Termin für den Baubeginn – aktuell auch keine genaue Investitionssumme nennen kann.





Klar ist hingegen das, was gebaut werden soll: Im Erdgeschoss des Neubaus wird die Filiale der Volksbank auf eine Fläche von rund 450 Quadratmetern ziehen. Im ersten und zweiten Obergeschoss werden Wohnungen entstehen, im oberen solche im hochwertigen Penthouse-Stil.



Verändern wird sich auch das Konzept in der Filiale, Kempkes spricht dabei von einer organisatorischen Anpassung an die Gegenwart: Mehr Raum wird frei für Beratung; die Selbstbedienungskomponenten (zum Beispiel Geld abheben und einzahlen am Automaten) werden modernisiert. Zuletzt war das bisherige Haus im Jahr 1987 umgebaut worden; die letzte Innensanierung hatte es Anfang der 2000er Jahre gegeben.







Wenn es dann los geht, rechnet Kempkes mit einer Bauzeit von zwölf bis 15 Monaten. In dieser Zeit will die Volksbank natürlich weiterhin für ihre Kunden da sein und hat auch bereits ein Ausweichquartier gefunden: die Filiale zieht übergangsweise in den ehemaligen Schlecker an der Freiherr-von-Twickel-Straße 2 in Salzbergen.

Aufwertung des Ortskerns

Froh über die Entscheidung der Volksbank für einen Neubau ist der Bürgermeister Salzbergens, Andreas Kaiser. „Das ist genau das, was wir gerne wollten“, sagte er auf Anfrage und bezieht sich dabei auf die Bemühungen der Kommune in Sachen Ortskernsanierung. Als 2015 der positive Bescheid für die Städtebauförderung, die in erster Linie öffentliche Maßnahmen bezuschusst, im Salzbergener Rathaus landete, habe man auch die Anrainer dazu aufgerufen, selbst etwas zu machen. Kaiser: „Genau das tut die Volksbank nun.“

Mehrere Effekte

Für die Gemeinde ergeben sich laut Bürgermeister damit gleich mehrere positive Effekte: Das Ortsbild werde sich durch den Neubau abermals verbessern. Außerdem, und das ist für Kaiser nahezu noch entscheidender: Die Volksbank setze mit dem Neubau ein klares Zeichen dafür, dass der Standort erhalten bleibt - in Zeiten, in denen sich viele Bankinstitute aus der Fläche zurück ziehen, nicht unbedingt mehr selbstverständlich.

Die Maßnahme bedeute gleichwohl erneut eine „Baustelle im Dorf“, so Kaiser. Nicht die erste, nachdem in den ersten Abschnitten der Ortskernsanierung die Emsstraße und der Kirchplatz erneuert wurden und nun im nächsten die große Kreuzung von Ems- und Bahnhofstraße ansteht. „Aber da bleibt uns nichts anderes übrig, als die Anwohner um Verständnis zu bitten“, sagte Kaiser.