Polizei sucht mit Foto nach Fahrraddieb in Salzbergen

Zuständig in dem Fall ist die Polizei in Spelle. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Salzbergen. Die Polizei Emsland hat Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, die einen mutmaßlichen Fahrraddieb zeigen sollen. Der junge Mann war im September 2018 an zwei unterschiedlichen Tagen am Fahrradstand des Bahnhofes an der Lindenstraße fotografiert worden.