Salzbergen. Der Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes Salzbergen hat sich einstimmig für Amtsinhaber Andreas Kaiser als Kandidat für die Bürgermeisterwahl 2019 ausgesprochen. Das letzte Wort haben die CDU-Mitglieder. Sie entscheiden am 16. Januar 2019 über den Kandidaten.

Das hat die CDU Salzbergen jetzt mitgeteilt. In einer Mitgliederversammlung am 16. Januar 2019 haben alle Salzbergener CDU-Mitglieder im Haus am See des Kolping-Bildungshauses in Salzbergen die Möglichkeit, über die Kandidatur abzustimmen. Der neue Bürgermeister wird parallel zur Europawahl und der Landratswahl am 26. Mai 2019 gewählt.

"Bewiesen, dass er der Richtige ist"

Der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Frank Elling betonte, dass Kaiser in den letzten Jahren bewiesen habe, dass er der Richtige für das Bürgermeisteramt in Salzbergen sei. Kaiser habe die Gemeinde Salzbergen in den Jahren seiner Amtszeit nicht nur finanziell weit nach vorne gebracht. Er habe die Kreativität für die richtigen Projekte und den Riecher und das organisatorische Geschick für die entsprechende Umsetzung. Er könne das Machbare vom Wünschenswerten unterscheiden und sei ein unbeirrter Fürsprecher seiner Gemeinde und der hier lebenden Menschen.

Dank für Nominierung

Kaiser dankte dem Vorstand für seine erneute Nominierung. Er habe noch einige Ideen, was die weitere Entwicklung Salzbergens betreffe und wolle die begonnenen Projekte erfolgreich zu Ende führen. Daher sei er gerne zu einer weiteren Kandidatur bereit. Er bedauerte, dass in den vergangenen Jahren nicht jeder Wunsch, der an ihn herangetragen wurde, erfüllt werden konnte. Er betonte aber, dass für ihn immer das Wohl der Gemeinde und seiner Bürger und eine gerechte Berücksichtigung aller Interessen oberste Priorität gehabt hätten. Dieses solle auch weiterhin seine Maxime sein.