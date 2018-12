Salzbergen. Auszubildende des letzten Ausbildungsjahres der Volksbank Süd-Emsland haben jetzt ein soziales Projekt zur Integration von Flüchtlingen begleitet.

Das hat die Volksbank Emsland Süd mitgeteilt. Getreu dem Motto „Der Region etwas zurückgeben“ haben Michelle Bekel, Sebastian Börjes und Elisa Preun den Internationalen Freundeskreis Salzbergen bei der Integration von Flüchtlingen unterstützt. „Mit dem Sozialen Projekt möchten wir unseren Auszubildenden die Chance bieten, einen anderen Blickwinkel für bestimmte Themen zu erlangen. Die Offenheit für unbekannte Kulturen und deren Menschen ist auch für Bankkaufleute sehr wichtig“, wird Vorstandsmitglied Heinz Feismann in der Pressemitteilung zitiert.

"Neue Eindrücke"

Ob Deutschkenntnisse vermitteln, Unterstützung beim Schreiben von Bewerbungen, in der Fahrradwerkstatt oder beim Meistern von Herausforderungen des Alltages - die Auszubildenden sind für die neuen Erfahrungen sehr dankbar. Für ihre persönliche Entwicklung habe sie viele neue Eindrücke sammeln können, so dass das Projekt für mich eine echte Bereicherung gewesen sei, fasste Elisa Preun die Erfahrungen der Gruppe in der dritten Auflage des Projektes zusammen.

"Respekt und Bewunderung"

Projektleiterin Sylvia Deckert zollte im Namen aller Kollegen Respekt und Bewunderung für die Auswahl des „Sozialen Projektes“ und bedankte sich bei Monika Rotermann und Mara Schulte vom Internationalen Freundeskreis Salzbergen für die gute Zusammenarbeit.

"Auf Ehrenamt angewiesen"

Der Dank konnte seitens des Vereins zurückgegeben werden: Die Auszubildenden hätten mit ihrer offenen und sympathischen Art einen tollen Beitrag geleistet, Flüchtlinge in die Gesellschaft zu integrieren, so Mara Schulte. Um dieses Ziel weiter verfolgen zu können, sei der Verein auf Spenden und das Ehrenamt angewiesen. Gerade in einer Zeit, in der das Thema Flüchtlingsintegration nicht mehr so im Fokus stehe, helfe jede Spende und jede ehrenamtliche Unterstützung weiter, unterstrich Monika Rotermann.