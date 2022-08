Der Raffinerielauf 2022 in Salzbergen steht bevor. FOTO: Anne Bremenkamp/Archiv up-down up-down Start und Ziel an Oberschule 16. Raffinerielauf in Salzbergen steigt am 27. August Von Anne Bremenkamp | 19.08.2022, 07:19 Uhr

Der Startschuss zum 16. Raffinerielauf in Salzbergen, der auch der vorletzte Wertungslauf des EL-Cups sein wird, fällt am Samstag, 27. August um 14.30 Uhr vor der Oberschule am Bruchweg.