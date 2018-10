Salzbergen. Das DRK Salzbergen hat ein neues Fahrzeug. Der Landkreis Emsland hat dem Ortsverein jetzt einen Gerätewagen Sanität als Ersatz für ein ausgemustertes Einsatzfahrzeug übergeben.

Das hat der Landkreis Emsland jetzt mitgeteilt. Kreis-Dezernent Marc-André Burgdorf bezeichnete bei der offiziellen Übergabe den neuen Gerätewagen Sanität als Gemeinschaftsprojekt von Landkreis und DRK. Dieter Sturm, DRK-Präsident, sagte, eine Großschadenslage wie aktuell der Moorbrand zeige, dass Fahrzeuge wie der Gerätewagen Sanität benötigt werden. Vor allem der Einsatz vieler Ehrenamtlicher stelle sicher, dass erfolgreich gearbeitet und Hilfe geleistet werden könne.

121.600 Euro

Laut Landkreis war das Fahrzeug in den Jahren 2016/2017 mit Zuschüssen das Landes Niedersachsen, des Landkreises Emsland, des DRK-Landesverbandes und mit Eigenmitteln des DRK-Ortsverbandes in Gesamthöhe von über 121.600 Euro angeschafft. Das Einsatzfahrzeug wurde bislang beim DRK-Kreisverband Emsland in Meppen genutzt. Mit dem neuen Erlass zur Gliederung und Sollstärke der Einheiten im Katastrophenschutz aus dem Jahr 2017, der das niedersächsische Katastrophenschutzsystem im Wesentlichen neu aufgestellt und an aktuelle Erfordernisse angepasst hat, wurde der Gerätewagen nun an das DRK Salzbergen überführt. Hinzu kam, dass ein Einsatzfahrzeug in der DRK-Ortgruppe Salzbergen technisch ausgesondert werden musste.

Teil einer Sanitätsgruppe

Ein Gerätewagen Sanität wird in einer Sanitätsgruppe im Einsatzzug Sanität und Betreuung eingesetzt. Ein Einsatzzug kann bis zu 25 Verletzte betreuen sowie die Betreuung von bis zu 250 unverletzten Personen bis zu 24 Stunden in einer Unterkunft sicherstellen.