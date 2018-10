Salzbergen. Die Vorbereitungen für die Jugendbegegnung in der polnischen Stadt Krzanowice, die von dem Partnerschaftsverein GepaV zur Förderung der Partnerschaft zwischen Krzanowice und Salzbergen organisiert wurde, sind abgeschlossen.

Einer Pressemitteilung zufolge trafen sich die Betreuer, Stefanie Offermann, Madleen Lockhorn, Ernst Riedel, Roshin Rashed, Theresa Brinker und Hans Stein zum letzten Gespräch für die „ Feinabstimmung". Am Mittwoch, 17. Oktober, geht es dann um 6 Uhr für eine Woche los. Die 40 Jugendlichen werden dann von den Gastfamilien und den Verantwortlichen auf der polnischen Seite nach einer langen Busreise in Krzanowice erwartet. Das anspruchsvolle Programm sieht nicht nur das Kennenlernen der Gewohnheiten der gleichaltrigen Jugendlichen in Polen vor, sondern sie werden auch einen Einblic kin die kulturellen Vielfalt des Landes bekommen.

Auch Auschwitz-Besuch vorgesehen

Neben dem Besuch des Vernichtungslagers Auschwitz werden Krakau und Breslau besucht. Da an dem Wochenende in Krzanowice Kommunalwahlen sind, u .a. wird der Bürgermeister gewählt, gibt es einen Workshop, um die Unterschiede zwischen den Wahlen in Deutschland und in Polen kennen zu lernen. Ganz nach dem Motto der Begegnung: In einem Europa der Vielfalt leben. Des Weiteren stehen sportliche Wettkämpfe auf dem Plan. Empfangen werden die Jugendlichen dann auch von dem neu gewählten Bürgermeister.

Auch drei syrische Flüchtlinge fahren mit

Selbst der Landrat in der Kreisstadt Ratibor möchte die Jugendlichen empfangen und damit unterstreichen, wie wichtig die Begegnung für ein Leben in einem friedlichen Europa ist. An der Fahrt nehmen auch drei syrische Flüchtlinge teil ,die von Roshin Rasched betreut werden. An zwei Infoabenden war die Fahrt den Jugendlichen und deren Eltern vorgestellt worden.